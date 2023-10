L’alerte était déjà passée au rouge vendredi, alors que Tammy était encore loin. La Guadeloupe va passer en alerte « violet » cyclone, l’ouragan devant passer « au plus près ou sur l’archipel guadeloupéen samedi en journée », selon Météo-France. L’île est à l’arrêt depuis vendredi soir, tous les évènements culturels du week-end sont annulés, les avions cloués au sol, les liaisons maritimes suspendues.

Hier, le préfet Xavier Lefort avait communiqué la liste des abris sûrs, incitant la population de l’archipel à rejoindre « un abri » et à « respecter toutes les recommandations des autorités ». La trajectoire de l'ouragan de catégorie 1 Tammy conduit ce phénomène cyclonique « à passer en proximité immédiate de l'île de la Désirade », à l'est de Grande-Terre, « à partir de 11 heures » (17 heures à Paris), précise le préfet de Guadeloupe dans un communiqué.

« Au regard de la dégradation de la situation météorologique dans les toutes prochaines heures, le préfet de région a décidé du passage en alerte violette cyclonique » à compter de 9h30 (15h30 à Paris), ajoute-t-on de même source. Ce niveau de vigilance, le plus haut de l'échelle, « vise les phénomènes ayant un impact extrêmement important avec un danger imminent et certain », rappelle le communiqué. Dans ces conditions, « le préfet demande à la population de se confiner et de respecter toutes les recommandations des autorités ». Selon Météo-France, des vents de 130 km/h sont attendus, ainsi que des fortes pluies, avec des cumuls minimum de 250 mm.