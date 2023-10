Dans son édition du 18 octobre, Le Canard enchaîné, publie un mail envoyé aux cadres de l’ARS (agence régionale de santé) Occitanie par son directeur. Un courrier interne au contenu alarmant. Le responsable de la santé de cette région, où vivent près de six millions d‘habitants, y expliquerait que l’eau du robinet « ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste ». En guise de solution, il explique « devoir changer d’approche et de discours » car « il y a des PFAS (substances poly ou perfluoroalkylées) et des métabolites partout. Et, plus on va en chercher, plus on va en trouver ». Contacté par 20 Minutes, l’ARS Occitanie explique « ne pas avoir de commentaire à apporter à ce stade ».

Quels sont ces PFAS et métabolites à l’origine de la pollution de l’eau évoquée dans le mail de l’ARS ?

Les PFAS sont l’autre nom des polluants éternels. Issus de l’industrie chimique et présents dans de nombreux biens de consommation, ils sont « réputés pour leur persistance dans l’environnement. Mais aussi pour leur potentielle cancérogénicité ainsi que leurs effets néfastes sur les systèmes cardiovasculaire, immunitaire, hormonal après une exposition chronique », évoque Générations futures, association de défense de l’environnement reconnue d’utilité publique. L’explication prévaut également pour les métabolites, qui sont « le produit des dégradations des pesticides », résume Alexis Guilpart, coordinateur du réseau eau et milieux aquatiques à France Nature Environnement. « Ces substances, comme le clothianidine, viennent dégrader l’activité chimique de l’eau d’une bonne partie de la population. Plus on recherche de substances, plus on s’aperçoit qu’il y en a. La pollution n’a pas forcément augmenté drastiquement par rapport aux mesures précédentes, elle pouvait être présente, mais pas mesurée. On arrive à mieux les caractériser. »

Ces polluants peuvent-ils être filtrés ?

Ces substances mettent énormément de temps à disparaître des masses d’eau. « Les seules solutions envisageables, d’un point de vue technique, c’est un déploiement de système d’ultrafiltration. Pour faire simple, ces usines de potabilisation appliquent un peu les mêmes procédés que le dessalement de l’eau de mer », explique Alexis Guilpart. Une solution loin d’être idéale, à la fois pour son coût financier « que de nombreuses collectivités n’ont pas la capacité de supporter », que pour son impact énergétique et environnemental. « Ces procédés eux-mêmes émettent des saumures, qu’il faut ensuite traiter. Ce n’est donc pas une solution satisfaisante. » Dans la Vienne, France Nature Environnement a dénoncé la mise en place de dérogation, afin de contourner les dépassements de seuils. « Pendant trois ans, les producteurs d’eau ne seront pas en mesure de fournir une eau avec des valeurs conformes sur ces concentrations. Ces dérogations sont accordées sans vraiment de solution. »

Faut-il cesser de boire de l’eau au robinet pour consommer de l’eau en bouteille ?

Au problème de santé publique, le directeur de l’ARS proposerait de privilégier la consommation d’eau en bouteille. Alors, l’eau au robinet est-elle nocive pour la santé ? La métropole de Montpellier se veut rassurante et évoque « l’absence de polluants éternels dans la source du Lez. L’eau potable est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Il fait l’objet d’une surveillance permanente, depuis son captage jusqu’à la distribution au robinet. A Montpellier, l’eau est captée dans la source souterraine du Lez dans un terrain karstique éloigné de tout secteur industriel. L’eau est fortement minéralisée de façon naturelle et présente une bonne qualité chimique et bactériologique ». Alexis Guilpart, de son côté, reste prudent. « Je n’ai pas toutes les données de l’ARS qui permettent à son directeur régional ce type de message. » Mais il soulève un autre problème. « Vers quelle ressource alternative se tourner ? On a déjà un problème gigantesque de surproduction de plastique. » En France, 1,5 million de bouteilles en plastique jetable sont utilisées chaque heure. « On ne peut pas simplement détourner un problème vers un autre. Il faut pouvoir consommer l’eau du robinet, à la fois la ressource la moins chère et la plus satisfaisante écologiquement, avec une qualité chimique garantie. Si un tissu d’entreprises publiques ou privées réalise leur mission de contrôle de façon satisfaisante, encore faut-il que derrière, ça suive en matière de décision des collectivités et du préfet. »

Quelles sont les alternatives possibles ?

France Nature Environnement plaide pour l’interdiction d’usage des pesticides sur les aires d’alimentation de captage en eau potable. « On peut se passer de toutes ces substances et leurs produits de dégradations sur les territoires concernés. Il y a urgence à faire faire baisser fondamentalement leur concentration », évoque Alexis Guilpart. Les préfets disposent du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau. Ce dispositif autorise des mesures d’interdiction mais il est sous-utilisé. « Beaucoup de zones ne sont pas couvertes depuis la mise en place de la loi sur l’eau. On a quasiment une petite vingtaine d’années de retard dans le déploiement de la politique de l’eau potable. » La directive européenne eau potable a clarifié les responsabilités de la qualité de l’eau distribuée. « Ce sont aux collectivités de le faire. Elles doivent donc réaliser des investissements massifs qu’elles n’ont vraiment pas forcément les moyens aujourd’hui de faire, ou mettre en place un certain nombre de dispositions pour une autre agriculture. »