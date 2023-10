C’est une nouvelle voix qui s’insurge contre le projet de l'A69, mais pas sûr qu’elle fasse changer de ligne le gouvernement. Olivier Faure appelle vendredi dans Mediapart à renoncer au projet d’autoroute Toulouse-Castres. Alors que le gouvernement s’est dit décidé à mener le projet à son terme malgré l’opposition d’écologistes et de scientifiques, le patron du Parti socialiste, considère que ce projet « né au début du siècle, avant une réelle prise de conscience écologique, apparaît aujourd’hui très anachronique ».

« On est dans un projet écologiquement contesté et contestable, et socialement injuste puisque ce serait la deuxième autoroute la plus chère de France », remarque-t-il, avec « un aller-retour qui coûtera 17 euros », pour une portion de 53 km. « Le socialisme s’est longtemps confondu avec le productivisme. Mais ça, c’était avant. Notre projet aujourd’hui, c’est le socialisme écologique », argumente-t-il, expliquant que « la vie meilleure que nous réclamons pour tous ne peut passer par la dégradation des conditions d’existence liée à la perte de biodiversité et au réchauffement climatique ».

« Impératif écologique »

« Je ne vois rien qui puisse retenir de renoncer à ce projet », qui est « au surplus impopulaire », poursuit-il, alors que Carole Delga, en conflit avec Olivier Faure depuis l’intégration du PS dans la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) en mai 2022, défend cette autoroute.

« C’est toujours difficile de renoncer à un projet qu’on a porté contre vents et marées, qui a coûté du temps, parfois plusieurs décennies, de l’investissement personnel », reconnaît Olivier Faure. Mais « on ne peut plus faire comme si nous étions encore dans les années 1980 et si on réfléchissait uniquement sur une base économique », appuie le Premier secrétaire du PS, « favorable à ce que tous ces projets soient repassés au tamis de l’impératif écologique ». Les opposants à cette portion d’autoroute, qui réduirait d’environ 20 minutes le trajet Castres-Toulouse et doit être mise en service en 2025, ont appelé à un week-end de mobilisation samedi et dimanche sur le tracé.