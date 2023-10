« Il n’y aura pas de taxe sur le pont de Noirmoutier. Je comprends que la demande puisse être faite. Mais il est de notre responsabilité de prendre de la hauteur et de dire non à ce sujet. » La décision, annoncée ce vendredi midi par Alain Leboeuf (LR), président du conseil départemental de Vendée, est claire. La collectivité départementale, propriétaire du pont de Noirmoutier, a choisi de rejeter la demande formulée fin septembre par la communauté de communes de l’île.

Se faisant le relais de nombreux habitants, les élus noirmoutrins réclamaient l’instauration d’un péage afin de tenter de réduire les flux automobiles qui se déversent l’été et à chaque week-end de beau temps. Cet afflux de visiteurs crée des problématiques de circulation, de sécurité et des nuisances environnementales. La mise en place d’une écotaxe, comme il en existe déjà une sur l’île de Ré (Charente-Maritime) par exemple, devait permettre de financer des programmes en faveur de l’environnement insulaire.

« Les Français en ont marre des taxes »

Ce vendredi midi, avant de répondre « non » à la demande de péage, Alain Leboeuf a tenu à motiver sa décision. « Le premier élément en faveur de l’écotaxe, c’est de dire qu’il faut freiner la sufréquentation touristique. Mais on me dit la même chose aux Sables d’Olonne, à Saint-Gilles, à La Tranche-sur-mer. La surfréquentation, elle est sur toute notre côte. Je ne suis pas sûr qu’un péage soit la bonne réponse. »

Autre argument : la protection du passage du Gois, cette route submersible, franchissable uniquement à marée basse, appréciée des touristes venus du monde entier. « A Noirmoutier, on n’est pas sur une île comme les autres. Si on instaure un péage sur le pont, il y aura un transfert sur le Gois. Au même moment où on veut valoriser ce site exceptionnel, je ne suis pas sûr que ce soit très habile de multiplier le trafic automobile. (…) Je crains que nous ne respections pas notre histoire. »

Concernant le reversement de l’écotaxe en faveur de projets écologiques, le président du conseil départemental de Vendée y voit une « noble cause ». Mais « est-ce qu’il nous faut pour cela inventer une taxe nouvelle ? » s’interroge Alain Leboeuf. « Personnellement j’ai une conviction, poursuit-il. C’est que les Français en ont marre des taxes. (…) C’est un mauvais signe d’associer environnement à taxe. Je préfère l’incitatif au punitif. Le département ne demandera pas aux Vendéens, pas plus qu'aux touristes, une taxe supplémentaire. Une taxe ne serait pas en adéquation avec le modèle vendéen qui permet à nos familles de circuler librement partout, de retrouver librement l’Atlantique. »

L’écotaxe fonctionne sur l’île de Ré

Le pont de Noirmoutier, qui relie depuis 1971 La Barre-de-monts, sur le continent, à La Barbâtre, sur l’île, est emprunté par 8.000 véhicules par jour en moyenne. Des pics à plus de 20.000 véhicules sont toutefois fréquents les beaux jours. L’ouvrage est gratuit depuis 1994. Le département de Vendée a récemment dépensé 17 millions d’euros pour la rénovation et l’entretien du pont.

Sur le pont de l’île de Ré, le tarif du péage varie en fonction du type de véhicule et de la période de l’année. Pour une voiture ou un camping-car, il en coûte ainsi 8 euros la traversée de mi-septembre à mi-juin, 16 euros en été. L’accès est gratuit pour les résidents de l’île. Un dispositif qui génère environ 3 millions d’euros de recettes par an et a déjà contribué à préserver des réserves naturelles, à financer du personnel chargé de veiller sur l’environnement, ou à renforcer les transports en commun. Sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime), le pont est gratuit pour tous les véhicules.