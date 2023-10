Un épisode méditerranéen intense, causé par le passage de la tempête Aline, se concentre dans les Alpes-Maritimes ce vendredi, le département étant placé en alerte rouge depuis 4 heures du matin et jusqu’à 10 heures par Météo-France. Alors que les établissements scolaires resteront fermés toute la journée et que les centres commerciaux ont dû baisser le rideau par précaution, d’importants cumuls de pluie sont attendus, accompagnés de fortes rafales de vent, trois ans après la tempête Alex.

Dans son point de situation de 6 heures, la préfecture des Alpes-Maritimes prévoyait, sur l’ensemble de l’épisode, des précipitations de 50 à 60 mm sur le littoral et de 130 à 150 mm sur le Mercantour en moyenne, avec des pics à 200 mm, voire jusqu’à 300 mm, localement, dans les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, meurtries en octobre 2020 par des inondations monstres. Selon Météo-France, à 8 heures, 110 mm avaient déjà été enregistrés à Saint-Martin-Vésubie, déjà largement touchées il y a trois ans et où des évacuations ont été ordonnées dans la matinée, comme l'a indiqué sur place Christian Estrosi, le président de la métropole niçoise. Les habitants d'une résidence vont être mis en sécurité « à titre préventif ».

A Saint-Martin-Vésubie, les travaux (toujours) en cours trois ans après les ravages de la tempête Alex "sont sur le point d'être emportés", constate @cestrosi, sur place #VigilanceRouge @MetropoleNCA https://t.co/PIGfVKdRuS — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) October 20, 2023



Plus de 1.000 pompiers et 500 gendarmes en alerte

« Les prévisions de Météo-France sont donc confirmées et la situation deviendra plus intense en début de matinée », notaient les services de l’Etat. Et de rassurer, à ce stade : même s’ils ont déjà fortement augmenté, « les débits des cours d’eau sont sur surveillance et ne présentent pas pour le moment de danger significatif ».

Plus d’une centaine d’habitants des vallées avaient été évacués dès jeudi soir, de même que les campings situés dans des zones inondables, par précaution. Ça a été notamment le cas dans un établissement d’Antibes, avec 85 personnes prises en charge, et à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes, où une cinquantaine de personnes ont été accueillies dans un centre de loisirs.

Plus de 530 gendarmes sont en alerte. Et, au total, 1.033 pompiers du département, mais aussi des Bouches-du-Rhône et du Var, appelés en renfort, appuyés par deux hélicoptères, ont été mobilisés, indique la préfecture. Entre 1h30 et 8h00, ils avaient réalisé « vingt interventions non majeures en lien avec l'aléa », selon le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritmes. Des éboulements ont notamment été observés dans la vallée du Cian, à la Turbie et à Breil-sur-Roya. A 8 heures, environ 5.500 foyers des Alpes-Maritimes étaient aussi concernés par des coupures d’électricité causées par le vent mais surtout par les « pluies violentes » qui ont provoqué des défauts sur des installations, selon Enedis.

Risque de vagues-submersion

La préfecture indique que « le vent, avec des rafales de 80 à 100 km/h sur le littoral et jusqu’à 120 km/h sur les crêtes, est fort et se maintiendra jusqu’en début de matinée » dans les Alpes-Maritimes. Selon Météo-France, une rafale à 141 km/h a même été enregistrée dans la vallée de la Vésubie. Le département est également en vigilance orange vague-submersion, comme l’ensemble du littoral méditerranéen en métropole et le sud de la Corse. A Nice, où l’ouverture d’une séance du conseil municipal a été décalée, la chaussée sud de la Promenade des Anglais et le quai des Etats-Unis ont été coupés à la circulation. « Nous venons, avec la police municipale, d’évacuer un baigneur, un joggeur », expliquait en début de matinée le premier adjoint Anthony Borré, appelant à « la vigilance, de mise pour tous ». A Cannes, « en raison de l’intensification de la houle et des vents violents, le boulevard du Midi est fermé », indiquait également la cité des festivals à 7h25.

Le dispositif #FRAlert vient d'être déclenché dans les #AlpesMartimes, placées en #vigilancerouge pluie-inondation à partir de 4 heures, ce vendredi. Le système permet de transmettre un message de prévention sur tous les téléphones compatibles d'une zone définie @prefet06 pic.twitter.com/XMbuuyPang — Fabien Binacchi (@fabienbinacchi) October 19, 2023



Selon Météo-France, il pourrait s’agir de l’épisode le plus intense dans les Alpes-Maritimes depuis la tempête Alex, qui avait fait dix morts, huit disparus et des dégâts considérables le 2 octobre 2020. Les cumuls avaient alors atteint par endroits les 500 mm. Les messages se sont multipliés pour appeler les habitants du département, prévenus dans la soirée de jeudi par un message d'« alerte extrêmement grave » envoyé sur tous les téléphones portables par le système FR-Alert, à rester chez eux.

Six autres départements au total sont encore en vigilance orange : les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse du Sud pour vagues-submersion, les Hautes-Alpes pour pluie-inondation, avec les Alpes-de-Haute-Provence, également en orange pour les crues, tout comme l’Ardèche, où le Doux a débordé.