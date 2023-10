Ramener sa bouteille de bière vide afin qu’elle soit nettoyée, de nouveau remplie, puis remise en rayon. La consigne, en vogue dans les années 70, fait son grand retour en France, en tout cas dans les esprits. Et comme jusqu’ici, c’était plus facile à dire qu’à faire, plusieurs entreprises ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps : c’est le cas de Bout’ à bout’, qui vient d’inaugurer près de Nantes la plus grande usine de lavage de bouteilles en verre de France, pour 3 millions d’euros.

Dans ce grand entrepôt de Carquefou, des milliers de contenants transparents venus de l’Ouest de la France transitent sur des tapis, avant d’être plongés dans plusieurs bains, à haute température. « Jusqu’alors, on travaillait avec une ancienne laveuse, située à Clisson, indique Charlotte Delpeux, la responsable communication. Maintenant que l’on a relancé la filière, les besoins sont grandissants. D’où l’investissement dans notre propre outil de lavage. » D’une capacité de 10.000 bouteilles par heure (60 millions par an), l’usine est aussi dotée de plusieurs équipements de pointe, comme cette machine munie de 12 caméras qui repère tous les petits défauts, comme les microfissures, sur le verre.

Accompagner producteurs et consommateurs

Mais pour que les bouteilles arrivent sur cette chaîne flambant neuve, c’est tout leur circuit qu’il faut accompagner. Car Bout’ à bout’, qui a reçu le prix de la start-up de l’année EY pour la région Ouest, ne fait pas que les nettoyer. « Notre premier métier, c’est l’accompagnement des vignerons, brasseurs, ou tout autre producteur de boissons. Nous les conseillons sur le type de bouteilles et d’étiquettes à utiliser, afin qu’ils soient compatibles avec le lavage. »

Mais une fois ces professionnels convaincus, il faut aussi sensibiliser les consommateurs qui éprouvent pour certains des difficultés à s’y mettre, en raison de nombreux freins. « Malgré un petit pictogramme qui existe, on ne sait pas forcément que notre bouteille est réemployable, observe Charlotte Delpeux. On ne sait pas non plus où il faut les ramener. » Résultat, elles terminent souvent en mille morceaux dans le bac à verre…

Des automates pour les supermarchés

Bout’ à bout', qui emploie 27 salariés et prévoit l’embauche de cinq nouvelles personnes l’an prochain, a déjà déployé 200 points de collecte dans les épiceries bios partenaires. Mais pour faire monter les volumes, elle mise sur ses nouveaux automates, à destination des supermarchés, qui distribuent des bons d’achat de 2 centimes pour chaque bouteille en verre rendue.

Selon les calculs de l’Ademe, la consigne permettrait d’économiser 80 % d’énergie et 50 % d’eau par rapport au recyclage. Elle assure que le système coûte au final moins cher que l’achat de bouteilles neuves, qui peuvent être lavées, et donc réutilisées, entre 30 et 50 fois. A terme, l’entreprise espère aussi pouvoir collecter les bocaux en verre. Des tests sont d’ailleurs actuellement menés sur les pots de yaourt.