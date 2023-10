D’importants cumuls de pluie, causés par la dépression Aline, sont attendus sur les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes dès la nuit prochaine, prévient Météo-France. Ces trois départements de la région Paca ont été placés en alerte orange pluie-inondation pour la journée de vendredi, avec des cumuls possibles de 100 à 200 mm localement, notamment sur le relief maralpin.

Demain vendredi, la dépression #Aline va occasionner un temps très perturbé.#VigilanceOrange vagues-submersion des Bouches du Rhône aux Alpes Maritimes et sur la Corse du Sud, pluie-inondation sur les Alpes, où on attend jusqu'à 200 mm sur le relief des Alpes-Maritimes.

Ces intensités pluvieuses importantes devraient être accompagnées d’un vent très fort venant du sud, qui va se renforcer jeudi et générer vendredi « de fortes vagues de sud à sud-ouest et une surélévation temporaire du niveau de la mer », détaille Météo-France. Le littoral de Paca et de la Corse-du-Sud est également en alerte orange vague submersion.

Les vigilances orange (pluie-inondation, crues ou les deux) qui concernaient encore ce jeudi matin les départements du Gard, de l’Hérault, de la Drôme et de l’Ardèche ont désormais été levées, d’après le dernier bulletin de Météo-France.