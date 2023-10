Un sanglier hors de contrôle a semé la panique, le 8 octobre, à Villeveyrac, un petit village de l’Hérault situé entre Montpellier et Sète. L’animal, blessé après avoir probablement été percuté par un automobiliste, a chargé plusieurs personnes, notamment une maman et son fils qu’elle promenait en poussette. « Il est rentré dans cette impasse et a fait demi-tour pour nous charger », explique la maman à France 3. Sur les photos prises peu après cette attaque, on y voit la poussette et le pantalon de la jeune femme maculés de sang.

Alors qu’un autre habitant a été chargé, c’est finalement le maire de la commune, Christophe Morgo, qui a pris les choses en main. Après avoir contacté les gendarmes et tenté de bloquer l’animal dans une impasse, il a, lui aussi, été chargé. Le maire, également chasseur, a donc pris la décision de se munir de sa carabine qu’il avait dans son véhicule pour tirer à deux reprises sur le suidé. « On est habitué aux incendies, aux rave partys et maintenant des sangliers qui déambulent dans le village. Quand on est maire, il faut être prêt à tout », explique l’édile, par ailleurs vice-président du département, délégué à l’environnement.

Dans l’Hérault comme dans de nombreux départements, les sangliers pullulent. Très dangereux pour les automobilistes, ils sont également responsables de la destruction de nombreuses cultures.