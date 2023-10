Les Français sont à 81 % à en avoir une bonne image… mais seulement 33 % d’entre nous passent à l’action, selon l’Ademe. C’est tout le paradoxe de la réparation, dont on peine à se dépêtrer en France. Les choses bougent tout de même. Les repair-café, tiers-lieux, fablab et autres initiatives citoyennes se sont multipliés ces dernières années. En parallèle, la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire a accouché de plusieurs mesures destiner à encourager la réparation. L’indice de réparabilité ou le bonus réparation, pour citer les deux principales.

La première édition des Journées nationales de la réparation, qui se tiendra de vendredi à dimanche, vise aussi à ancrer cette alternative à l’achat neuf dans les habitudes des Français. Huit cents événements sont prévus un peu partout en France, indique Halte à l’obsolescence programmée (HOP), co-organisateur de l’événement.

En attendant, amis lecteurs, 20 Minutes aimerait vous sonder sur le sujet. Dans quelles réparations vous êtes-vous déjà lancés ? Laquelle vous rend le plus fier ? Faites-vous plutôt appel à des réparateurs ?

A chaque fois que vous êtes confronté à une panne, vous posez-vous la question de sa réparation plutôt que l’achat neuf ? Avez-vous l’impression que réparer, c’est encore se compliquer la vie ? Qu’il manque des réparateurs ? Que l’option est plus chère ? Qu’est-ce qui reste à améliorer selon vous ? Oui, on sait, ça en fait des questions. Mais on est sûr que vous avez plein de choses à nous raconter…