De tout temps, ils ont souffert d’une image nauséabonde. Dans la littérature, on a longtemps présenté les ports comme un lieu de débauche où se mélangeaient les marins perdus, les soiffards, les pirates et les travailleuses du sexe. Piliers du commerce mondial, les ports sont pourtant à l’origine de la création de milliers de grandes villes de ce monde, devenues des mégalopoles parce qu’elles avaient un accès privilégié à la mer. Bombardées, pillées, oubliées, ces zones où le béton est devenu roi sont souvent réputées laides, voire dangereuses, si bien que bon nombre de villes les avaient délaissées. Ici, les bateaux de pêche sont partis. Là-bas, le port de commerce n’est plus qu’un enchevêtrement de conteneurs d’acier multicolores. Plaques tournantes de l’économie mondiale, les ports doivent aujourd’hui se réinventer pour se mettre au diapason de la nécessaire décarbonation. Aussi facile à faire que d’amarrer un paquebot dans un port de plaisance.

A Lorient, la question de cette transformation est au cœur des débats. Ce vendredi, la ville aux six ports présentera « à domicile » les efforts qu’elle a entrepris pour se verdir devant l’Association nationale des élus littoraux qui y tient son congrès annuel. L’occasion pour son maire Fabrice Loher de présenter le travail effectué mais surtout les ambitions de sa ville, devenue en quelques années l’une des références dans le domaine. « A la fermeture de la base en 1997, il n’y avait plus rien ici. Aujourd’hui, c’est devenu un lieu de vie pour les familles, un lieu pour les touristes, pour les skippers. Les gens se croisent ici dans la plus grande simplicité », assure le maire de Lorient, saluant au passage le travail de ses prédécesseurs.

La course au large comme tremplin

Fabrice Loher parle bien sûr de « La Base », le nouveau pôle de course au large érigé dans ce quartier aménagé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale puis occupé pendant un demi-siècle. C’est ici que des dizaines d’équipes de course à la voile ont élu domicile pour préparer leurs transats et tours du monde. Des ultimes comme Gitana, Banque Populaire ou Sodebo, une grosse partie de la flotte d’Imoca et des Class 40 sont amarrés une bonne partie de l’année sur des pontons spécialement aménagés pour eux.

Le port de plaisance de Lorient où se côtoient des petits voiliers et des bateaux taillés pour la course au large, comme ici l'ultime Gitana. - C. Allain/20 Minutes

Si elle est loin d’être irréprochable sur le plan environnemental, la course au large a cependant donné un second souffle à ce port qui coulait. Les pontons ont été électrifiés, permettant aux bateaux de se brancher au lieu de faire tourner leur moteur lorsqu’ils sont à quai, et le traitement des eaux sales a été largement amélioré. « Je ne vous garantis pas que les eaux sont parfaitement propres mais aujourd’hui tout est contrôlé », assure le maire de Lorient, qui mènera ce vendredi une table ronde autour de la décarbonation des ports.

D’après une étude menée par l’agence d’urbanisme, de développement économique et technopole du pays de Lorient (Audelor), ce pôle ferait travailler 905 personnes à l’année. Surtout, il a permis à Lorient de se positionner sur un axe très porteur de la décarbonation du transport maritime.

L'ancienne base sous-marine du port de Lorient construite par les Allemands est toujours utilisée. - C. Allain/20 Minutes

Déjà rodé à la fabrication de mâts en composite de 33 mètres de haut, l’écosystème lorientais souhaite le développer pour la filière vélique en construisant des mâts deux fois plus grands, destinés à porter les voiles des cargos ou paquebots. « C’est un transfert de technologie qui constitue une formidable opportunité. Aujourd’hui, nous produisons deux à trois mois par an. Dans un an ou deux, on espère en faire deux ou trois par mois », assure le maire. Pour y parvenir, une « composite valley » va bientôt voir le jour à Lanester avec le concours des Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire.

Cet enjeu de transformation dépasse largement les seules frontières du Morbihan. Alors que 90 % des marchandises mondiales sont acheminées par des bateaux naviguant au fioul lourd, le transport maritime se doit absolument de réagir. Objectif annoncé : baisser de 50 % ses émissions de gaz à effets de serre du secteur d’ici 2050 comme l’a souhaité l’Organisation maritime internationale. Le recours au gaz naturel, à l’hydrogène mais aussi au vent par l’installation d’immenses voiles fait partie des pistes envisagées pour y parvenir. Mais sans certitude. « Les technologies qui permettraient de décarboner tous les navires ne sont pas encore connues », assurait récemment le délégué général d’Armateurs de France Jean-Philippe Casanova. Face à ce plongeon dans l’inconnu, les ports se doivent d’anticiper pour s’adapter. Mais dans un secteur où chaque aménagement se chiffre en millions d’euros, il ne faudra pas se tromper. Au risque de couler.