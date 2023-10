Un exercice de sécurité d’une grande ampleur est prévu vendredi après-midi, à Frontignan (Hérault), annonce la préfecture de l’Hérault : ce test grandeur nature permettra de tester l’évacuation et la mise à l’abri des habitants de la côte, si un tsunami déferlait en Méditerranée. Cet exercice permettra, aussi, de tester l’outil FR-Alert, qui permet de prévenir la population d’un danger imminent, via une notification mobile.

« Le risque tsunami est bien réel en Méditerranée en raison de la rencontre de deux plaques tectoniques, la plaque eurasiatique et la plaque africaine : deux plaques qui ne cessent de converger générant un important risque sismique », détaille la préfecture de l’Hérault, qui précise que « les plages, les ports et les zones urbanisées proches de la mer pourraient être affectés », si une telle catastrophe devait, un jour, arriver.

Les services de la préfecture, des policiers et des sapeurs-pompiers, ainsi que le Centre d’alerte aux tsunamis et des agents de la commune de Frontignan seront mobilisés pour cet exercice. Des chercheurs de l’université Paul-Valéry, à Montpellier, et de l’université d’Avignon (Vaucluse) seront aussi présents, afin d’étudier les réactions de la population.