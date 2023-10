On le savait déjà très affaibli après une quarantaine de jours sans s’alimenter. Selon le média Vakita, Thomas Brail, en grève de la soif contre l’autoroute A69 depuis lundi, a fait un malaise ce mardi au petit matin avant d’être évacué par les pompiers de Paris. Il a été transféré à l’hôpital Cochin. « Il refuse toujours de s’hydrater et d’être hydraté à l’hôpital et il continue de réclamer la suspension des travaux », explique Vincent Allirol à l’AFP. L’emblématique président du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) jette ses dernières forces dans la bataille contre les travaux de construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, que les opposants ont échoué vendredi à faire suspendre par la justice.

Il a débuté sa grève de la soif hier, à 14h, pour protester contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse #A69.

Face à cette situation particulièrement tendue, les préfets de la région Occitanie et du Tarn, annoncent ce mardi matin qu’ils réuniront vendredi, « à la demande du ministre chargé des transports » Clément Beaune, « les maires et les élus du territoire ». « Cette réunion permettra de faire un point de situation sur l’avancement du projet d’autoroute A69 et d’en partager les perspectives. Les opérations de défrichement importantes n’auront pas lieu avant cette réunion », précisent-ils, ajoutant que les associations concernées seront également reçues vendredi.

L’autoroute de 53 km entre Castres et Toulouse est un projet vieux de trois décennies pour désenclaver le sud du Tarn. Sa mise en service est annoncée pour fin 2025 par le concessionnaire Atosca alors que les opposants dénoncent une infrastructure « écocide et d’un autre temps ».