« Les analyses montrent que cette année le réseau français a la capacité d’assurer les approvisionnements nécessaires pour alimenter les consommations et les exportations, y compris en cas d’hiver froid »… GRTgaz et Téréga, les deux gestionnaires du réseau de transport de gaz en France, se disent confiants, pour l’hiver à venir, sur les capacités françaises à faire face à nos consommations en gaz pour l’hiver.

La France est mieux armée cet hiver pour s’approvisionner en gaz et exporter vers les voisins européens, même si des tensions restent possibles en fin d’hiver en cas de coup de froid tardif, on-ils indiqué dans une conférence de presse commune, ce lundi.

La prudence reste de mise

La prudence reste de mise donc alors que la France se prépare à un deuxième hiver sans pouvoir compter sur les gazoducs russes : « la marge de sécurité reste faible en cas de pointe de froid en deuxième partie d’hiver », prévient Thierry Troublé, directeur général de GRTgaz. « Ses situations de déficit ponctuel pourraient apparaître si les stockages ont été trop sollicités en début d’hiver notamment ».

Les stocks contiennent l’équivalent du tiers environ de la consommation annuelle de gaz en France. « Ils sont aujourd’hui remplis à 95 % », indique Thierry Troublé qui fait de la « gestion prudente » de ce stock l’une des conditions pour assurer le système gazier français cet hiver. Il faudra aussi compter sur « des imports soutenus en GNL (gaz liquéfié) livré par bateaux ». Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la France disposait déjà de quatre terminaux méthaniers. Deux à Fos-sur-Mer, près de Marseille, un à Dunkerque, et un dernier à Montoir-de-Bretagne (près de Saint-Nazaire). Elle vient de s’en rajouter un cinquième, avec le Cape Ann, terminal méthanier flottant propriété de Total Energies, arrivé au port du Havre le 18 septembre. « Sa mise en service est en cours », précisaient ce lundi matin GRTgaz et Téréga. En outre, les capacités d’entrée de gaz via l’Espagne ont été augmentées, permettant d’injecter sur l’hiver un volume additionnel pouvant atteindre 6 TWh, selon les gestionnaires.

Maintenir la sobriété

Enfin, Thierry Troublé ajoute une troisième condition dans l’équation pour un hiver serein sur le système gazier : « le maintien de la sobriété à des niveaux similaires à ceux observés l’hiver dernier ». La France a baissé sa consommation gazière de 14,3 % (données corrigées du climat) entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023 par rapport à la même période de 2018-2019.