Encore plus qu’habituellement, les parapluies sont de sortie en Ecosse. L’équivalent d’un mois de pluie est en effet tombé en 24 heures sur cette nation du Royaume-Uni, perturbant la circulation des trains et obligeant à hélitreuiller des automobilistes en perdition, ont indiqué samedi la police et des responsables des chemins de fer.

Dix automobilistes ont dû être secourus après avoir été bloqués pas des glissements de terrain sur une route principale près d’Inveraray, sur la côte ouest, a indiqué la police. Pour cause d’inondations, des rues pouvaient même être descendues en kayak dans la région d’Inverclyde.

Des déplacements très difficiles

Certains trains ont en outre été annulés, ou le trafic a été interrompu plus tôt que prévu, et les automobilistes ont été priés de reporter leurs déplacements.

« Certaines régions ont enregistré un mois de pluie en 24 heures, ce qui a provoqué d’importantes inondations » a expliqué un porte-parole de la compagnie de chemin de fer ScotRail. L’Office météorologique national a ainsi émis une alerte orange pour signifier que les vies étaient en danger dans certaines régions jusqu’à ce dimanche après-midi.