Le Giec, est-ce que vous connaissez ? Si le nom résonne de temps en temps dans l’actualité, mettre une idée derrière n’est pas si aisé pour des adolescents… ou pour leurs parents. « Je ne sais pas », répond honnêtement Leny, 17 ans, « jamais entendu » reconnaît Célia, 15 ans, lors d’une visite de l’exposition « Regards intimes » sur le Giec, présentée pour la première fois à la Cité des sciences à Paris entre le 6 et le 8 octobre. « Je connais de nom, mais j’ai oublié ce que ça veut dire », admet Grégory, le papa. Giec, c’est l’acronyme du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Et c’est Anna, 15 ans (la bonne élève du groupe), qui a la réponse : « Ce sont des chercheurs qui se rassemblent pour faire des rapports sur le climat ». En effet, en 1988, un groupe d’experts a été créé pour fournir aux décideurs politiques des évaluations sur l’état des connaissances scientifiques sur les changements climatiques, ses causes, ses impacts et les adaptations nécessaires.

Un travail immense d’évaluation

Depuis, il y a eu six cycles d’évaluation, dont le dernier s’est achevé avec la publication en mars 2023 du rapport de synthèse du Giec de 10.000 pages. Il appelle à agir vite si l’on veut maintenir le réchauffement planétaire sous la barre des 1,5 °C par rapport à la période préindustrielle (1850-1900), ce qui sera atteint en 2030-2035. Plus d’un siècle de combustions d’énergies fossiles et d’utilisation non durable des terres a entraîné un réchauffement climatique de 1,1°C en moyenne, précise cette synthèse.

Un travail immense d’évaluation, divisé en trois groupes, auquel ont participé, notamment, huit scientifiques français de l’Institut des sciences du climat Pierre Simon Laplace (IPSL). Accessible en ligne ou visible du 9 au 13 octobre à l’Académie du climat à Paris, l’exposition « Giec, regards intimes sur le climat » met en lumière ces chercheuses et chercheurs. « L’idée, c’est de montrer la personne, l’humain qui se cache derrière le scientifique », explique la photographe Valérie Lilette, qui a réalisé leur portrait « un peu à la manière des anciens tableaux ».

« Le grand vertige » de la participation

Avec la journaliste Tiphaine Lavaux, qui a récolté leur témoignage, « on s’est demandé ce que c’était que de travailler pour le Giec, en termes d’organisation, de rapports humains, poursuit la photographe. On a appris beaucoup de choses sur cet organisme, mais de l’intérieur. » Par exemple, les scientifiques qui veulent participer à l’écriture des rapports doivent répondre à un appel à candidatures, c’est le Giec qui fait la sélection, puis leur propose de participer.

Robert Vautard a été un des coordinateurs du groupe 1 évaluant l’état des connaissances sur les bases physiques du changement climatique, dont le rapport a été publié en 2021. Il parle de son émotion, de la « fierté de pouvoir y participer » et du « grand vertige » qui l’a saisi alors qu’il a appris la nouvelle de sa nomination dans le train.

Les difficultés d’un travail de groupe

Le climatologue, qui a été élu coprésident du groupe 1 en juillet 2023 pour la septième évaluation, évoque aussi les difficultés de ce travail. « Nous avons eu des grands moments de bonheur mais aussi des grands moments de détresse, en grande partie dus à la crise sanitaire, raconte-t-il. C’était très difficile lorsqu’on n’arrivait pas à s’entendre, et entre auteurs du Giec, nous sommes obligés d’être tous d’accord. C’est la règle numéro 1 : si quelqu’un n’est pas d’accord avec ce qui est écrit, on ne l’écrit pas. Il faut un consensus. »

« Les scientifiques étaient extrêmement contents de pouvoir parler de leur travail, retrace Valérie Lilette, car c’était la première fois qu’on leur demandait ce qu’ils avaient vécu et ressenti et non pas seulement des chiffres, des résultats et des analyses. » Des témoignages à retrouver sur le site de l’IPSL ou lors de la table ronde organisée le 11 octobre à l’Académie du climat avec cinq contributrices et contributeurs français du Giec.