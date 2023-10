Ils espéraient faire condamner l’ancien employeur pour manquements mais la justice ne les a pas entendus. Mercredi 4 octobre, les proches de Thierry Morfoisse ont vu la cour d’appel de Rennes statuer dans le même sens que le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saint-Brieuc. En 2022, la juridiction briochine avait estimé que la mort de Thierry Morfoisse, décédé en 2009 à Binic (Côtes-d’Armor) d’un infarctus au volant de son camion transportant des algues vertes, était bien un accident du travail. Mais n’avait pas reconnu l’entreprise Nicol, qui employait le conducteur de poids lourd, comme responsable. L’avocat de la famille de la victime estime pourtant que « des manquements graves » ont pu être observés avant la mort de Thierry Morfoisse. A bord de son camion, il n’avait ni masque, ni cabine étanche, ni appareil de mesure de la toxicité de l’air. Et donc aucun moyen de vérifier la concentration en sulfate d’hydrogène, ce gaz émanant des algues en putréfaction.

Toxique et potentiellement mortel, l’H2S a déjà pris la vie à plusieurs animaux : des chiens, des sangliers et des chevaux, tombés asphyxiés au milieu d’algues en décomposition. Les jours précédant sa mort, plusieurs symptômes troublants avaient été constatés chez Thierry Morfoisse : des yeux qui brûlent, des vomissements, des maux de tête. Mais face à la justice, l’avocat de l’employeur avait brandi des arguments. « La réalité, c’est que monsieur Morfoisse, il était tabagique et fumait deux paquets par jour, il avait du cholestérol et faisait de l’hypertension », avait attaqué le conseil de l’entreprise Nicol lors de l’audience devant la cour d’appel.

La juridiction rennaise a entendu ses arguments et confirmé la décision de première instance. Contacté, l’avocat de la famille de Thierry Morfoisse explique discuter des suites judiciaires à donner avec ses clients.