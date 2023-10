Une association écologiste ayant déposé un recours contre la construction d’un golf près de Perpignan a annoncé mercredi qu’elle avait saisi la justice administrative. Cette décision fait suite au rejet de sa demande par la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Dans ce département fortement touché par la sécheresse, l’association Pays catalan écologie avait réclamé fin avril l’abrogation de la déclaration d’utilité publique délivrée par la préfecture en 2019 au projet de golf de Villeneuve-de-la-Raho. Le fait de ne pas répondre dans un délai de deux mois équivaut à un « rejet implicite », ce qui donne le droit à l’association de porter le dossier devant le tribunal administratif, a précisé la préfecture sans donner plus de précisions.

Un projet « similaire » retoqué dans l’Hérault

« Nous avons saisi le tribunal administratif. Aucun citoyen responsable ne peut donner son aval à une installation aussi consommatrice d’eau alors que notre département souffre du manque d’eau. C’est un projet du vieux monde », a dit le président de Pays catalan écologie, Jean Codognès. Il pense que la justice administrative donnera raison à l’association, évoquant un projet « similaire » près de Montpellier. Au nom de la préservation de la ressource en eau, le préfet de l’Hérault a émis en mai un avis défavorable à un projet de golf 18 trous avec des logements de luxe.

Jean Codognès s’appuie sur ce précédent dans son argumentaire et signale également que le tribunal administratif de Poitiers a annulé mardi des projets de retenues d’eau destinées à l’irrigation agricole, en mettant en avant l’inadaptation aux effets du changement climatique pour annuler. Depuis avril 2022, le niveau de précipitations est anormalement bas dans les Pyrénées-Orientales, le département de France le plus touché par la sécheresse. De fortes restrictions d’usage de l’eau sont en vigueur. Plusieurs villages ont été privés d’eau courante.

La maire de Villeneuve-de-la-Raho défend son utilité économique

Le chantier du golf de Villeneuve-de-la-Raho, commune située à dix minutes de Perpignan, n’a pas encore démarré. Il prévoit la construction d’un golf dix-huit trous, d’un hôtel avec piscine et de six cents logements. La maire LR de Villeneuve-de-la-Raho, Jacqueline Irles, à l’origine du projet, met en avant son utilité économique et le fait que la station d’épuration de la commune fournirait 90 % des besoins en eau du complexe. Pour elle, le golf est « un tampon vert pour conserver une qualité de vie et un bel environnement », soulignant qu’il s’agit de terres constructibles.