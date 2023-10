L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 16 communes de l’Hérault, a indiqué la préfecture, ce mercredi. Le département avait été touché, en septembre, par le premier épisode méditerranéen de la saison, qui avait engendré d’importantes précipitations.

Daté du 25 septembre, l’arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle a été publié ce mercredi au Journal officiel, selon la préfecture. Les communes concernées sont Avène, Bédarieux, Lauroux, Causse-de-la-Selle, Ceilhes-et-Rocozels, Joncels, La Tour-sur-Orb, Le Bousquet-d’Orb, Les Rives, Les Plans, Lunas, Romiguières, Roqueredonde, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Privat et Viols-en-Laval.

De nombreux dégâts

Placé en « vigilance rouge » pour pluies et inondations le 16 septembre, l’Hérault avait subi des cumuls de précipitations très importants, ayant notamment entraîné la fermeture d’une ligne ferroviaire et la coupure de plusieurs axes routiers. Les inondations avaient occasionné de nombreux dégâts. L’eau avait notamment inondé des maisons et des commerces, et emporté des voitures. Il n’y avait toutefois pas eu de victime.

Les sinistrés disposent désormais d’un « délai de trente jours pour déclarer leurs sinistres auprès de leurs assurances, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis ».