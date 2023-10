Depuis qu’il a acheté sa maison il y a une dizaine d’années, Sylvaing a déjà subi deux inondations majeures. Deux sinistres survenus lors de violents orages et qui avaient ruiné tout ce que contenait son sous-sol : de la machine à laver aux outils de bricolage en passant par le congélateur et tout le bordel habituel que l’on peut stocker au garage. A l’époque, les assurances avaient presque tout pris en charge, mais le traumatisme est resté gravé dans l’esprit de ce quadragénaire. La semaine dernière, cet habitant de la métropole rennaise a reçu un petit courrier l’invitant à effectuer un diagnostic gratuit afin de protéger sa maison des inondations. « Je me méfiais, car je me demandais si c’était vraiment sérieux et à quoi ça nous engageait. » Rassurons-le. Sérieux, oui ça l’est.

Profitez-en, tant que l’Etat donne tant

La démarche émane de la collectivité Eaux et Vilaine, qui fait office de gendarme de l’eau dans le bassin de la Vilaine. En partenariat avec Rennes Métropole, elle vient de lancer une opération nommée « Alabri » qui vise à inciter les habitants à protéger leurs habitations des inondations. Pour y parvenir, les collectivités proposent un diagnostic gratuit réalisé par un bureau d’étude indépendant. Charge aux habitants d’effectuer ou non les travaux. Pourquoi maintenant ? « Parce que l’État subventionne 80 % du montant des travaux pour les particuliers. C’est un montant particulièrement élevé mais on ne sait pas combien de temps cela va durer », prévient Sébastien Baron, responsable du suivi des inondations à Eaux et Vilaine.

Le coût des inondations de 1995 avait été estimé à 6 millions d'euros pour les seules communes de Rennes Métropole. - C. Allain/20 Minutes

Ces travaux de mise à l’abri coûtent en moyenne entre 6.000 et 8.000 euros pour installer des batardeaux empêchant l’eau d’entrer dans les maisons. Un investissement modéré qui permet d’épargner de gros tracas à ceux qui sont habitués à éponger. Un peu plus de 10.000 bâtiments sont construits dans des zones identifiées comme « à risques », dont 5.000 dans la seule ville de Rennes.

Les services d’Eaux et Vilaine ont fait le calcul pour tenter de chiffrer le coût des précédents sinistres. Lors des crues de 1995, les dégâts avaient été estimés à plus de six millions d’euros dans l’ensemble des communes de la métropole, dont une bonne partie à Rennes, Bruz, Cesson-Sévigné ou Betton. Avec le réchauffement climatique et la multiplication des orages, il y a fort à parier que ces épisodes exceptionnels soient amenés à se répéter. Raison de plus pour s’en protéger.