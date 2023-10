De nouveau cette année, les coquilles Saint-Jacques françaises ne devraient pas manquer lors des fêtes de fin d’année. Les campagnes d’évaluation des populations du mollusque que réalise chaque année l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), en baie de Seine et en baie de Saint-Brieuc, font le constat de nouveau de niveaux d’abondance très élevés.

En baie de Saint-Brieuc, on est même sur une estimation record. « La biomasse totale immédiatement exploitable – les coquilles qui ont atteint la taille de 102 mm ou plus — annoncée aujourd’hui est de 61.300 tonnes, une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2022 déjà exceptionnelle », précise l’Ifremer.

Abondance record en baie de Saint-Brieuc

Cette biomasse exploitable pourrait même atteindre 78.200 t à la fin de l’année (correspondant au milieu de la saison de pêche) selon la croissance des coquilles au fil de la saison, précise l’institut scientifique. La biomasse totale tous âges confondus dépasse cette année 92.000 t, en augmentation de 5 % par rapport à 2022, ce qui marque cette année un nouveau record sur les derniers 62 ans. La biomasse adulte quant à elle a augmenté de +13 % par rapport à l’an dernier.

En baie de Seine, les chiffres n’égalent pas les records de 2022. Tout de même, sur la zone qui va de Barfleur (Manche) au cap d’Antifer (Seine-Maritime), le niveau d’abondance de coquilles Saint-Jacques est le deuxième plus haut observé depuis cinquante ans. La biomasse totale exploitable est estimée à plus de 88.000 t, dont plus de 72.000 t dans la seule baie de Seine stricto sensu, évalue l’Ifremer. Contrairement aux années précédentes, les scientifiques n’ont pas observé de retard de croissance des coquilles. Plus de 90 % de la biomasse devrait avoir atteint la taille minimale réglementaire dès l’ouverture de la saison de pêche.

Par ailleurs, l’Ifremer relève une forte abondance de la nouvelle génération de jeunes coquilles d’un an. Elle dépasse toutes les estimations réalisées en baie de Seine depuis cinquante ans. « Cela confirme la bonne santé de la population, et laisse présager des prévisions records pour 2024, sous réserve que ces juvéniles, déjà de grande taille au moment de la campagne, ne soient pas pêchés avant d’avoir participé à la reproduction », pointe l’institut.

Du mieux depuis le milieu des années 2010

Pour l’Ifremer, ces abondances, que ce soit en baie de Seine ou en baie de Saint-Brieuc, confirment pour le moment la « tendance favorable observée depuis le milieu des années 2010, en lien avec la gestion mise en place par les pêcheries françaises ». L’institut cite notamment la diminution globale de l’effort de pêche par la mise en place de dates et d’horaires de pêche, l’amélioration de la sélectivité des engins avec l’utilisation d’anneaux de drague plus grands, ou encore la mise en place en baie de Seine d’une zone de jachère qui change chaque année.