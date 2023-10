Se dirige-t-on enfin vers un temps automnal ? Après un été indien exceptionnel et une vague de chaleur particulièrement tardive dans l’Hexagone, les températures sont en chute libre ce mardi. Quelques pluies sont d’ailleurs attendues du sud-ouest au nord-est de la France, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation s’étendra de l’Aquitaine à la frontière belge le matin et donnera des pluies en général faibles. Elle se décalera vers l’est au fil des heures. A l’arrière, les régions allant de la Gironde à la Bretagne et Hauts-de-France retrouveront un temps sec avec quelques éclaircies. Le vent sera sensible sur les côtes de Manche.

Les maximales en forte baisse sur le nord-ouest

En revanche des Pyrénées au Nord-Est, le ciel restera couvert. Les averses deviendront plus nombreuses sur le Grand-Est et le vent se lèvera. Quelques gouttes s’échapperont plus au sud, des Pyrénées au Centre-Est.

Les nuages bas seront encore nombreux en matinée autour du golfe du Lion. Ils se dissiperont au fil des heures et laisseront place à un beau soleil. Ailleurs sur le Sud-Est, le temps sera également agréable. Les minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 21 degrés dans le Sud. Les maximales seront en nette baisse avec 18 à 22 degrés sur un large quart nord-ouest et 21 à 27 degrés ailleurs, jusqu’à 28 à 31 degrés en Provence.