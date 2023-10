Vigilance extrême. La Guadeloupe a été placée lundi soir en vigilance rouge pour fortes pluies et orages, en raison du passage de la tempête Philippe à proximité de l’archipel, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin d’alerte.

Les écoles de Guadeloupe resteront fermées ce mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture, qui a annoncé dans un communiqué que le centre opérationnel départemental (COD) - c’est-à-dire la cellule de crise - a été mis en place. « Il est fortement recommandé de se tenir informé par les bulletins diffusés par Météo-France », ajoute la préfecture, qui fera un nouveau point de situation à 19 heures.

Des pluies diluviennes

La tempête, qui doit passer au plus près des côtes dans la nuit et ce mardi matin selon Météo-France, occasionne sur l’archipel de très fortes pluies et des inondations pour l’heure localisées, paralysant certaines routes depuis 19 heures (1 heure, heure de Paris).

Les « pluies diluviennes s’installent actuellement sur l’ensemble de l’archipel », note également les météorologistes qui recommandent la plus grande prudence. Des cumuls de l’ordre de 200 à 300 mm sur 24 heures sont envisagés.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

« Le vent souffle sud-sud Ouest entre 40 et 50 km/h surtout en bord de mer et sur les hauteurs » prévient encore l’organisme de météo, qui alerte de rafales plus fortes jusqu’à 70 km/h pouvant se produire sous les averses.

Routes coupées, éboulement, chutes d’arbres

La pluie, qui tombe désormais sans discontinuer accompagnée d’éclairs et de tonnerre, a d’ores et déjà coupé certaines routes selon Routes de Guadeloupe, qui a annoncé des éboulements et des chutes d’arbres notamment.

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant différents lieux en Guadeloupe, notamment du Sud Basse-Terre, totalement inondés, rappelant la tempête Fiona qui avait submergé la zone dans la nuit du 15 au 16 septembre 2022, faisant un mort.