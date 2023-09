Les activistes d’Extinction/Rebellion et un collectif composé de riverains et d’associations écologiques ont bloqué ce vendredi matin le chantier de la gare d’Austerlitz afin de dénoncer le projet immobilier d’Austerlitz, selon des tweets du compte « Extinction Rebellion Paris/Île-de-France » repérée par France 3. Le blocus a empêché des camions de chantier de circuler provoquant alors des embouteillages. Plusieurs élus écologistes comme Emile Meunier, Nathalie Laville et Alexandre Florentin se sont rendus sur place pour soutenir les activistes.

Ce projet consiste en la construction d’une barre de 300 mètres de long sur 37 mètres de haut, abritant un centre commercial et 50.000 m2 de bureaux soit l’équivalent de 5 hypermarchés, financés par l’agence France développement (AFD). Le groupe Extinction/Rebellion explique que la construction de ce bâtiment est en contradiction avec l’accord de Paris. Pour les écologistes, ces 150.000 tonnes de béton provoqueraient un futur îlot de chaleur. La construction de ce bâtiment causerait l’émission de centaines de milliers de tonnes de CO2.

Comme le rappelle le Conseil Immobilier de l'État, les émissions de CO2 d'un bâtiment résultent à 60% de sa construction, le choix de la "construction" par l'@AFD_France plutôt que d'utiliser les NOMBREUSES SURFACES DE BUREAU VACANTES est en contradiction l' ACCORD DE PARIS 📜 pic.twitter.com/9wlbSqAJlw — Extinction Rebellion Paris / Île-de-France (@xrParisIDF) September 29, 2023



Le groupe Extinction/Rebellion a fait un « thread » sur le réseau social X (anciennement Twitter) afin de faire un suivi sur la situation.