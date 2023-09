15 millions de visiteurs sont attendus aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Un flux important qui pose la question de la gestion de l’espace public et des transports en commun. Les élus écologistes du Conseil de Paris ont exprimé le vœu d’une opération « Paris sans voiture » sur une période de 6 semaines allant de l’ouverture des Jeux olympiques à la clôture des Jeux Paralympiques, selon BFM Paris Île-de-France. Les élus écologistes ont déposé un texte ce jeudi par Sylvain Raifaud, Frédéric Badina-Serpette et Fatoumata Koné.

Dans ce texte, les élus du groupe Les Ecologistes proposent de réitérer l’objectif de 10 % des déplacements réalisés à vélo pendant les Jeux et la nécessité de créer des places de stationnement temporaire. Ils demandent aussi au Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilité, la gratuité des transports en commun sur cette même période. Ces propositions faciliteraient les déplacements difficiles provoqués par l’arrivée des touristes dans la capitale, selon les élus écologistes.