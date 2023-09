La présence de plomb dans les canalisations du petit village d’Aubais, dans le Gard, a entraîné la mise en place de distribution de bouteilles d’eau. L’ARS (agence régionale de santé) précise que les niveaux mesurés ne présentent pas de danger immédiat pour la population. Mais elle recommande, de manière préventive, « la mise en place d’une distribution provisoire de bouteilles d’eau ».

La présence anormale de plomb a été découverte en 2020 (un dépassement de la norme autorisée, de 10 microgrammes par litre) dans cette commune située à vingt-cinq kilomètres à l’ouest de Nîmes.

L’eau en bouteille pour les usages courants

Des travaux de réfection de la canalisation principale du village ont été mis en œuvre et des mesures conservatoires prises à la cantine. Mais « le plomb n’a malheureusement pas complètement disparu de nos canalisations, reconnaît la mairie. Il apparaît, puis disparaît des mesures, de façon incohérente, ne permettant pas d’identifier facilement la source ».

« Des actions permettant d’identifier la source de pollution et de l’éliminer », précise la collectivité. Elle s’engage, deux fois par semaine, à faire un point régulier de la situation. En attendant, l’ARS préconise « d’utiliser l’eau en bouteille pour les usages courants (consommation directe, cuisine, thé et café, etc.) ». L’eau du circuit de distribution peut être utilisée pour le reste de la consommation (toilettes, douches, etc.).