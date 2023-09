Thomas Pignide, maire de la petite commune de Rimeize (577 habitants), en Lozère, s’est fermement opposé, mardi, à l’extraction du lithium sur son territoire. « Je suis contre. Je tiens à préserver le milieu naturel dans lequel on vit, qui a fait pendant quelques années notre faiblesse et qui devient aujourd’hui notre vraie force », s’est-il exprimé, au micro de France Bleu Gard Lozère.

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait été sollicité par les journalistes de France Info, sur l’éventuelle réouverture des mines de lithium sur le territoire français. L’exemple de la Lozère avait été évoqué à titre d’exemple.

Une mine exploitée de 1920 à 1960

Le ministre avait répondu en laissant ouvert cette possibilité. « On ne peut pas à la fois expliquer qu’on a besoin de lithium pour faire tourner des batteries électriques et de l’autre, dire, moi je veux bien du lithium, à condition qu’il vienne de Chine, qu’il vienne d’Afrique et qu’il ne soit pas près de chez nous. »

Située sur l’ancienne carrière de la Chaumette, la mine de lithium a été exploitée de 1920 à 1960. « Ce n’est pas du tout une bonne idée, d’autant que le site est un site dégradé qui a été enseveli et remis en milieu naturel, reprend le maire. Il a pour vocation d’accueillir des panneaux photovoltaïques à court terme. »