Non, non vous ne rêvez pas : il y a trois jours, la France a basculé dans l’automne avec l’équinoxe. Le calendrier de l’année 2023 s’écoule, mais les températures restent élevées, notamment cette semaine, alors qu’on basculera dimanche en octobre. Pourquoi un épisode de chaleur si tardif ? Est-ce que le beau temps va perdurer ? Atteint-on des records pour la saison ? 20 Minutes décrypte ce doux début d’automne 2023.

Comment expliquer cet épisode de chaleur automnal ?

Tout simplement par la présence d’un anticyclone qui s’installe sur « l’Europe centrale, garantissant un beau temps pour tout le monde », déroule La Chaîne Météo. Les températures dépassent les normales de saison, malgré « quelques faiblesses au nord-ouest » de l’anticyclone, qui vont laisser passer quelques nuages.

Toujours selon La Chaîne Météo, un flux de sud-ouest ramène en France la chaleur de l’Afrique de l’Ouest. En plein été, un tel épisode aurait créé une vague de chaleur étouffante, précisent les spécialistes.

Les températures qui nous attendent sont-elles record pour la saison ?

Si les températures minimales sont frisquettes, la carte météo rougit une fois venu l’après-midi. Ce mardi, il fera plus de 25 degrés partout en France, à l’exception du nord et de la Bretagne. Selon un prévisionniste de Météo-France questionné par France Bleu, les températures dans certaines vont être « neuf, dix voire 11 degrés au-dessus des moyennes de saison ». Pour autant, Météo-France ne s’attend pas à des records de chaleur, après un été marqué par la canicule et une inflation des températures au début du mois, qui ont déjà battu les plafonds.

Mais la journée de dimanche 1er octobre pourrait tout bousculer. Elle s’annonce particulièrement chaude dans le sud du pays, avec des températures qui afficheront +6 degrés par rapport aux normales saisonnières, avec des maximales autour des 30 degrés sur les deux tiers du pays.

Plus forte canicule mesurée après un 15 août, deuxième mois de juin le plus chaud : avec 21,8 degrés de température moyenne, l’été 2023 a été le quatrième plus chaud jamais mesuré en France, comme le rappelle Le Parisien. En 2022 déjà, après des records en été, octobre avait été le moins le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne de 17,2 degrés, soit plus de 3 degrés au-dessus de la normale.

Après cette semaine, la douceur va-t-elle perdurer ?

Sur les trois mois à venir, les températures devraient rester supérieures aux moyennes de saison avec près d’un degré supplémentaire, selon La Chaîne Météo. Les premières tendances évoquent même l’hypothèse d’un été assez doux et sec, ce qui permettrait difficilement de recharger le niveau des nappes phréatiques, déjà très bas, avant le mois de décembre.

Sans se projeter aussi loin, les températures de la semaine prochaine devraient également être élevées avec des « précipitations rares » dû à la présence de l’anticyclone.