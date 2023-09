Clément Beaune l’affirme ce mardi sur France Inter : « plusieurs projets » d’autoroutes vont être stoppés. « On n’a jamais fait ça dans notre pays », martèle le ministre des Transports, qui veut prôner la cohérence. « A l’heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant », a précisé le ministre, un contrepied face à Emmanuel Macron dimanche qui assurait « adorer la bagnole ».

Le projet d’A69 doit « avancer », affirme Clément Beaune

« On va continuer cet effort : plus de rails, moins de routes », a dévoilé le jeune ministre tout en s’exprimant sur le projet polémique d’autoroute A69, entre Toulouse et Castres. Il promet de « réduire l’impact sur l’environnement » mais affirme que le projet doit « avancer ». Enfin, Clément Beaune a rappelé l’investissement consenti par l’Etat pour développer un réseau de RER métropolitains.

« Il faut à peu près 10 milliards d’euros pour investir dans les nouvelles lignes de tramway, de métro », a-t-il rappelé, en ajoutant que l’Etat s’apprête à fournir une première enveloppe de 700 à 800 millions d’euros.