« Il n’y a rien d’alarmant, le climat a tout le temps varié et les êtres humains ont toujours réussi à s’adapter. C’est juste le cycle de la Terre, enfin ! ». Ça y est, Marie-Pierre, votre tata climatosceptique - « n’importe quoi, je suis climatoréaliste » aime-t-elle préciser - a encore frappé. Entre le fromage et le dessert, la voilà repartie dans cet éternel débat, que vous pensiez terminé depuis plusieurs années, sur les origines anthropiques du changement climatique, sa réalité et la responsabilité de la France dans son aggravation.

A chaque fois, le piège se referme sur vous : incapable de garder votre calme, vous vous lancez dans de grandes explications où sciences et politiques s’entremêlent. Jusqu’au moment où vous apercevez le sourire timide, mais ostensiblement maléfique de votre tante, bien contente de vous voir vous embourber dans vos explications qu’elle s’amuse à qualifier de « militantes ». « Mais n’importe quoi, c’est de la science », vous égosillez-vous malgré tout.

Climatosceptique et climatoréaliste, même combat

Depuis plusieurs mois, le climatoscepticisme fait son grand retour sur la scène médiatique et sature les réseaux sociaux. En atteste le récent départ forcé du climatologue, Christophe Cassous, de X (il est revenu depuis), devenu la cible de haters climatosceptiques, climatonégationnistes, climatoréalistes et autres joyeusetés cet été. Le tout dans un contexte de planification écologique promise depuis longtemps par le gouvernement Borne, qui a finalement accouché de sa feuille de route ce lundi.

Alors, dans ce contexte et pour répondre aux plus « vénères » des anticlimats, « 20 Minutes » a choisi de faire appel à l’un des maîtres en la matière : le journaliste scientifique Sylvestre Huet, auteur du blog {Sciences²} sur le site du Monde, ainsi que de plusieurs ouvrages dont le petit dernier intitulé Le Giec urgence climat, le rapport incontestable expliqué à tous.

Ses tips pour répondre efficacement aux assertions les plus utilisées par les climatosceptiques sont à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.