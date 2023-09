Une partie de la France continue de faire face aux intempéries. La perturbation arrivée la veille continuera son chemin ce jeudi vers l’Est avec quatre départements placés en vigilance pluies-inondations, selon Météo-France. La vigilance qui concernait dans un premier temps la Drôme et l’Ardèche (pour un événement débutant à 14 heures) a été étendue à l’Isère et l’Ain à partir de 16 heures sur ces 2 départements.

Jeudi après-midi et en soirée, les fortes précipitations concerneront un axe allant du sud de l’Ardèche au nord de la Drôme et de l’Isère. Ce dernier département est maintenu en vigilance jaune dans un premier temps, « mais une évolution du niveau d’alerte (…) reste possible ». Au total, Météo-France a placé 38 départements en vigilance jaune pluies-inondations.

Les orages toujours présents

L’établissement public indique en outre que « la situation sera également à surveiller sur l’est de l’Ain et l’ouest des Savoies où des cumuls de l’ordre de 70 mm en quelques heures sont possibles ». Sept départements sont par ailleurs en vigilance jaune vent (Loire-Atlantique, Vendée, Allier, Puy-de-Dôme, Ain, Rhône et Isère). Les orages vont également encore frapper l’Hexagone avec 46 départements en vigilance jaune.

Au lever du jour, les températures s’échelonneront de 10 degrés dans l’intérieur de la Bretagne à 15 à 17 sur la moitié sud, 17 à 20 sur les rives de la Méditerranée. Les maximales iront de 16 à 24 degrés sur la moitié nord de l’Hexagone mais 26 à 27 sur la plaine d’Alsace, de 22 à 26 plus au sud et 25 à 28 autour de la Grande Bleue.