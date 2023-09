C’est le plus vaste chantier hospitalier actuellement en Europe, selon son constructeur Vinci. Et il faut dire, que sur place, la construction du nouveau CHU de Nantes, dont la livraison est attendue pour 2027, est en effet spectaculaire. L’une des spécificités de ce chantier de 11 hectares ne se voit toutefois pas au premier coup d’œil : seul du béton dit « bas carbone » est utilisé. Quelque 60.000 tonnes ont ainsi déjà été coulées sur les 120.000 prévues d’ici à la livraison du bâtiment fin 2026, indique le groupe de BTP, responsable de neuf de la quinzaine de futurs bâtiments.

A première vue, rien ne le distingue d’un béton réalisé avec un ciment classique dont la fabrication génère, au niveau mondial, à lui seul 7 % des émissions de CO2, soit plus que l’aviation, selon un récent rapport de l’ONU Environnement. Mais une fois secs, les murs de l’hôpital prennent des teintes subtilement différentes selon le liant utilisé pour remplacer le ciment polluant : gris métallisé ou légèrement rosé.

Le béton gris est à base d’un déchet de la fabrication d’acier dénommé le laitier. Il remplace le « clinker », l’élément de base du ciment classique. La fabrication de ce clinker classique nécessite une cuisson à 1.400°C, donc beaucoup d’énergie, et la réaction chimique relâche énormément de CO2.

Au moins 30 % d’émissions en moins

Fourni par le groupe irlandais Ecocem, le laitier produit un ciment et un béton « ultra-bas-carbone », selon la classification Vinci, avec des émissions estimées 70 % inférieures à celles d’un béton de base. Mais la sidérurgie étant elle-même en quête de voies de décarbonation, le laitier risque de se raréfier avec les nouveaux modes de fabrication de l’acier d’ici à quelques années.

Vinci a anticipé en cherchant un autre liant, minéral : du kaolin broyé et calciné à 700°C, fourni par la société Imerys. Il produit un béton légèrement rosé. Deux ans de recherches en labo pour élaborer ce « métakaolin », dont la fabrication émet 240 kg de CO2 par tonne produite, contre 650 kg pour un ciment classique, soit une baisse de 40 % du CO2. Un matériau moins performant que le laitier, mais facile à trouver.

« Le fait de pouvoir accéder à des quantités importantes de métakaolin fait qu’on peut massifier le bas-carbone et garder des prix compétitifs quasiment au même niveau qu’un ciment classique » explique Bruno Paul-Dauphin, directeur des solutions bas carbone chez Vinci.

L’usage du béton a trop augmenté dans le monde

« Le béton aura toujours des émissions de carbone », ajoute Rémi Lefeuvre, directeur des ressources techniques et opérationnelles de Vinci Construction : 100 % de réduction des émissions de CO2, « on n’y arrive pas au jour d’aujourd’hui ». Un objectif pourtant crucial pour le climat. L’utilisation du béton a été décuplée sur la planète en 65 ans, selon l’ONU Environnement. Dans le même temps, celle de l’acier a triplé et celle du bois est restée stagnante dans la construction.

Prudent, Vinci ne donne aucun objectif précis de réduction des émissions de CO2 pour l’hôpital. Au moins 30 % par rapport à un béton normal, dit Rémi Lefeuvre. Les comptes précis seront faits à la fin du chantier. Car la réduction des émissions ne dépend pas que des matériaux. La météo joue un rôle aussi. S’il fait trop froid, les « banches » (moules en métal dans lesquels sont coulés les murs) doivent être chauffées. Ce qui fait remonter le taux d’émission pour l’énergie utilisée. Jusqu’à présent, aucun chauffage n’a eu lieu depuis le début du chantier en mars 2022.

Pour développer des alternatives au béton, le constructeur mise sur d’autres matériaux comme le bois pour certains chantiers. Pour le béton, il explore aussi d’autres recettes de liant, réutilisant des déchets industriels, notamment à base de « fumées de silice », des résidus de l’industrie du silicium.