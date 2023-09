A marée basse, ses pylônes se trouvent tout près des baigneurs. Les pieds plantés dans le sable de la plage de Kerhillio, à Erdeven (Morbihan), la plateforme de forage n’est pas passée inaperçue. Depuis une dizaine de jours, elle est même devenue la star de cette longue plage de sable située non loin de la presqu’île de Quiberon. Il faut dire que dans cet environnement sauvage et protégé, on n’est pas vraiment habitué à voir débarquer de telles installations.

Exploitée par la société G-Tec pour le compte de Réseau Transport Electricité (RTE), la plateforme sert de base pour mener des études géotechniques préalables au raccordement du futur parc éolien flottant de Belle-Ile-en-Mer. C’est sur cette plage que les câbles devraient être enterrés pour apporter l’énergie produite au large jusqu’au continent. Ces études autorisées par la préfecture maritime doivent permettre de préciser le futur tracé du raccordement électrique. La plateforme devrait disparaître avant la fin septembre.

Vendredi, trois associations ont déposé un recours juridique dans le but de stopper le chantier. Selon elles, le sous-traitant a démarré les forages et carottages « en aveugle, sans savoir ce que pouvaient receler le fond et le sol sous-marin », expliquent Sites et monuments, Gardiens du large et la Fédération de protection et d’aménagement de la baie de Quiberon, des îles et du grand site dunaire. La présence de mégalithes submergés a été attestée par des campagnes scientifiques récentes. « On ne peut pas implanter une plateforme comme ça sans savoir où on met les pieds. Sur cette plage, on a trouvé des vestiges archéologiques datant de l’époque gallo-romaine. Il faudrait mener des fouilles avant. C’est ahurissant ce qu’il se passe ici », tempête Anne-Marie Robic.

Un projet d’un deuxième parc dans le secteur

La déléguée département de Sites et monuments est aussi opposée à l’arrivée de cette barge qu’au projet éolien qu’elle prépare. A horizon 2030, une vingtaine d’éoliennes flottantes pour s’ériger au-dessus du niveau de la mer, suscitant l’inquiétude des habitants de l’île de Groix et de Blle-Ile-en-Mer. Le ministère de la Transition énergétique a par ailleurs fait savoir qu’un projet de deuxième parc était à l’étude dans le même secteur. Pour la réalisation de photomontages, la base de 20 éoliennes de 260 mètres de hauteur et d’un rotor de 235 mètres de diamètre a été utilisée.

Fin 2022, un consortium porté par Shell avait annoncé l’abandon de son projet de quatre éoliennes flottantes au large de Belle-Ile-en-Mer, notamment en raison de la flambée du coût des matériaux.