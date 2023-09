Mais où est Eglazine ? Le Parc national des Cévennes a publié un appel à témoins, vendredi, sur les réseaux sociaux, pour tenter de retrouver la trace de ce gypaète barbu, disparu depuis plusieurs mois. Cette femelle, née en captivité et lâchée dans le Massif central en 2020, était célèbre parce qu’elle passait ses étés à errer entre les Pays-Bas et le nord de l’Allemagne. Mais depuis le printemps, le parc n’a plus de nouvelles.

« Malheureusement, nous avons reçu des données inquiétantes de la balise GPS d’Eglazine en mai, détaille le parc. Malgré plusieurs recherches menées sur place par nos partenaires, nous n’avons pas pu la retrouver, ni sa balise. Son sort reste inconnu. »

[Avis de recherche] A diffuser un maximum.



🦅 Gyapaète barbu Eglazine



Née en captivité et lâchée en 2020 dans le massif central, Eglazine est devenue célèbre pour avoir passé ses étés à errer entre les Pays-Bas et le Nord de l'Allemagne. pic.twitter.com/wsnNUH9zSh — Parc national des Cévennes (@PnCevennes) September 15, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une tête noire et un corps gris brun

Le parc occitan espère toutefois qu’elle va bien, et qu’elle a « seulement échappé à la surveillance [du] réseau ». Toute personne qui aperçoit ce gypaète barbu est invitée à prévenir les services du Parc national des Cévennes. Ce spécimen a une tête noire, qui commence petit à petit à s’éclaircir. Son corps est gris brun, avec quelques plumes décolorées, mais « qui ont peut-être déjà été remplacées », détaillent les services du parc.

Le gypaète est un grand vautour protégé et menacé, en France. L’espèce est malheureusement régulièrement victime de tirs, mais aussi d’éoliennes.