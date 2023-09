Décarboner la fabrication d’acier, servir de carburant aux camions, navires et avions, ou stocker de l’électricité solaire et éolienne… L’hydrogène vert est appelé à jouer un rôle clé dans la transition écologique, à condition qu’on soit capable d’en produire en quantité.

En convertissant l’électricité en gaz ou sous forme liquide, l’hydrogène a des avantages indéniables. De nombreux pays misent dessus. Dont la France, qui alloue 9 milliards d’euros pour bâtir sa filière « hydrogène », en espérant devenir l’un des leaders mondiaux.

100.000 personnes à former d’ici à 2030

Il y a un an quasi jour pour jour, Elisabeth Borne annonçait que l’Etat consacrerait une partie de cette enveloppe au développement de dix « gigafactories » sur le territoire, liée à l’hydrogène vert. On y prévoit la fabrication d’électrolyseurs, de piles à combustible, de réservoirs à hydrogène…

Reste à remplir ces usines. Pas si simple dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie. Et ça l’est d’autant moins que la filière hydrogène anticipe des besoins en recrutement colossaux. Une étude remise jeudi au gouvernement par France Hydrogène, qui rassemble les acteurs de la filière, estime ainsi à 100.000 le nombre de personnes à former d’ici à 2030. Et ce sur plus de 80 métiers : soudeurs, chaudronniers, spécialistes de la maîtrise des risques, beaucoup de commerciaux, de « développeurs » d’affaires et d’ingénieurs de maintenance.

Trois phases de recrutements attendues d’ici à 2030

Pour réaliser cette étude, intitulée « Def’hy », l’organisme s’est allié à six acteurs de l’emploi et de la formation, dont Pôle Emploi, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) ou encore le groupe Adecco, mais pas l’Éducation nationale.

Le secteur est déjà passé de 3.500 emplois directs en 2021 à 5.800 en 2022. Cette dynamique se constate aussi du côté des offres d’emploi. L’étude en recensait 6.800 l’an dernier, en augmentation de 77 % par rapport à 2019.

Dans le détail, « Def’hy » anticipe trois phases d’ici à 2030, chacune correspondant à des pics de recrutement sur des profils bien précis. La première, entre aujourd’hui et 2025, est celle de l’innovation et du développement des projets. Elle nécessitera de faire appel très majoritairement à des ingénieurs et des développeurs d’affaires (80 % des profils recherchés) aux niveaux de qualifications élevés (bac + 5). Le reste du recrutement (20 %) se fera sur quelques métiers techniques qui interviennent dans cette phase de conception.

La deuxième phase, attendue entre 2026 et 2028, correspondra au démarrage et à la mise en service des projets. Elle fera progressivement monter le besoin en techniciens, notamment sur les applications de l’hydrogène liées à la mobilité. De 20 %, on passera à 40 %, estime Def’hy. Ce besoin de techniciens se fera encore plus grand dans la troisième phase, entre 2028 et 2030. C’est l’étape de la stabilisation pour la filière hydrogène, qui à ce stade devrait être passée à la phase industrielle, avec plusieurs installations fonctionnant à pleine puissance. 80 % des besoins de recrutement se feront sur des profils de techniciens pour exploiter et maintenir ses installations, avec des niveaux de qualifications moins élevés.

Dix propositions concrètes pour faciliter le recrutement

Point positif, souligne Def’hy, « l’offre de formation est en développement et en pleine structuration ». L’étude recense 216 formations. Le hic : l’offre souffre d’un défaut de visibilité et de lisibilité. Et « 65 % des entreprises les jugent insuffisantes malgré leur nombre et leur diversité », pointe Def’hy.

Dans leur rapport, France Hydrogène et ses partenaires listent dix propositions concrètes. Beaucoup visent à mieux faire connaître ces nouveaux métiers. L’étude préconise ainsi la création d’un observatoire des métiers et compétences de la filière hydrogène, ou encore la création d’un annuaire dynamique des formations hydrogène. Il ne se contenterait pas de les lister, mais aussi d’en préciser les débouchés, les moyens techniques mobilisés, les dates… Dans la même veine, France Hydrogène propose de mettre sur pied un réseau d’ambassadeurs « pour promouvoir la filière au sein des collèges, lycées et entreprises ».