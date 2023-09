Un nouveau permis pour les conducteurs de grosses voitures ? C’est la proposition de la députée européenne Karima Delli (EELV), qui veut lutter contre les grosses cylindrées. « Les SUV, c’est une aberration écologique, énergétique et ça prend trop de place dans l’espace public », cingle la parlementaire, contactée par 20 Minutes. Nommée rapporteure de la directive européenne sur le permis de conduire en Europe, elle met aussi en avant des critères de sécurité routière.

« En cas de collision avec un SUV plutôt qu’une voiture classique, un piéton a deux fois plus de chances de mourir. Un conducteur de SUV a 10 % de risques supplémentaires d’avoir un accident qu’un conducteur de voiture légère », précise la députée.

« On veut mettre l’accent sur tout le monde, pas que sur les jeunes »

Sa proposition : mettre en place un permis spécial SUV en Europe, qu’il ne sera pas possible de passer avant l’âge de 21 ans et au minimum deux ans de conduite classique. Selon la députée, plus de 20.000 citoyens de l’Union européenne ont trouvé la mort dans un accident de la route en 2022.

« On veut mettre l’accent sur tout le monde, pas que sur les jeunes. Ces véhicules pèsent 1,8 tonne et le poids peut monter à 3 tonnes. On n’a plus de temps à perdre, c’est accidentogène, il faut des mesures fortes », martèle la députée, présidente de la commission parlementaire en charge des transports et du tourisme. Parmi les autres mesures de ce texte, qui sera présenté lundi avant l’ouverture d’une phase de négociations, la promotion de l’écoconduite.