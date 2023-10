C’est dans le mythique café Les Ondes, situé à quelques mètres de l’imposant bâtiment de Radio France, que nous retrouvons l’humoriste Guillaume Meurice. Le 30 juin dernier, le chroniqueur a, comme sa comparse Charline Vanhoenacker, dû faire ses adieux à la quotidienne de France Inter, « C’est encore nous ! », au profit d’une émission dominicale de deux heures. Pourtant, malgré un temps d’antenne réduit, celui qui avait recueilli quelques parrainages lors de la présidentielle de 2022, affiche une rentrée bien chargée. Alors, entre la sortie d’un livre sur le végétarisme et la participation au festival Atmosphères sur le développement durable, qui se tient du 11 au 15 octobre à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Guillaume Meurice s’est livré à 20 Minutes pendant une petite heure, parlant tour à tour de sa vision du monde capitaliste, des œillères des décideurs politiques face à la crise climatique et de ses ambitions pour 2027 (ou pas).

Vous êtes parrain du festival Atmosphères qui met en lumière, en mélangeant les sciences à l’art et au cinéma, les solutions et alternatives écologiques au système capitaliste. Quand on parle du monde actuel, qu’est-ce qui vous fait le plus chier ?

Ce qui me fait chier, c’est ce qui fait chier un peu tout le monde, je crois. Le fait qu’on ait, comme seule boussole, l’argent. N’importe quel extraterrestre qui verrait ça de sa planète lointaine, trouverait ça complètement débile ! Le fait qu’on ose se présenter comme l’espèce la plus évoluée de la biosphère et qu’on agisse de cette manière-là me paraît absurde. C’est inédit, dans l’histoire humaine, d’avoir une structure économique qui nous amène vers notre propre finitude. Parfois, je me dis que soit les décideurs politiques ne sont pas au courant que c’est la cata. Dans ce cas-là, ils sont incompétents et c’est un problème. Soit ils sont au courant, et dans ce cas-là, c’est pire puisque ça veut dire qu’ils le font sciemment.

Tout est-il vraiment à jeter ?

Non, pas du tout. Il y a plein de choses à garder. Si je devais retenir une seule chose, ce serait la liberté d’association de la loi de 1901. C’est grâce à ça qu’existent des structures comme les Restos du cœur et ses milliers de bénévoles, dont on parle beaucoup en ce moment. Si ces gens-là n’existaient pas, il n’y aurait plus de société française en quinze jours ! Car il ne faut pas se leurrer, si l’espèce humaine existe encore aujourd’hui, c’est grâce à la coopération entre les individus. Or, on vit dans un monde qui valorise la compétition à outrance, dans tous les domaines.

L'humoriste Guillaume Meurice répond aux questions de "20 Minutes" dans un café, à Paris, le 7 septembre 2023. - Olivier Juszczak / 20 Minutes

Dans votre chronique « Le moment Meurice », puis dans votre spectacle « 2022 » sorti au moment de la présidentielle, vous vous êtes emparé de la problématique climatique en y ajoutant une bonne dose d’humour. Le rire est-il la meilleure arme pour aborder ce sujet-là ?

J’ai l’impression que l’humour ça permet de prendre de la distance par rapport au réel. Ce qui permet une respiration pas dégueulasse. Parce que l’écologie et le climat sont des sujets très anxiogènes. C’est très « on va tous crever », ce qui ne donne pas vraiment envie de se marrer. L’humour permet de se détacher un peu de ça. Et aussi de se moquer des discours climatosceptiques ou technosolutionnistes.

On parle souvent de prise de conscience, mais je crois que c’est bon, tout le monde est au courant. Maintenant, même Éric Ciotti et Jordan Bardella sont obligés de se positionner sur l’écologie. C’était pourtant complètement hors-champ médiatique il n’y a pas si longtemps. Ce qu’il faut maintenant, c’est de l’action, même si je me méfie beaucoup de l’injonction à faire des efforts. Je pense qu’il faut surtout arrêter de se lever à 5 heures du matin pour aller produire des trucs qui ne servent à rien. J’aurais plutôt tendance à prôner la sieste, la discussion, la contemplation et le partage.

Vous êtes aussi parfois beaucoup plus sérieux, notamment lorsque vous parlez de la cause animale. Vous venez d’ailleurs de sortir un livre intitulé « Peut-on aimer les animaux et les manger ? ». Pas évidente, cette question…

Défoncer les animaux au pistolet à tige, les électrocuter ou les gazer, ce n’est franchement pas très fun. Mais si tu dis aux gens « vous pouvez arrêter de faire ça, s’il vous plaît ? », tu passes tout de suite pour le mec chiant qui flingue le barbecue. Pourtant, j’ai moi-même été des deux côtés. Je n’ai pas toujours été végétarien. Je ne suis donc ni dans le jugement de l’un, ni dans le jugement de l’autre. Même si, clairement, je trouve ça totalement contradictoire d’élever des animaux pour ensuite les manger. On parle quand même de production de viande, ce qui est complètement dingo ! J’ai d’ailleurs tendance à dire que j’ai plus de respect pour un chasseur qui va buter son lièvre et le manger en civet, que pour la personne qui va chasser au rayon surgelé du supermarché, et qui se considère comme descendant des chasseurs-cueilleurs. Même si, bien sûr, il y aurait des choses à dire sur la chasse !

Vous étiez présent lorsque le glaciologue et paléoclimatologue, Jean Jouzel, s’est adressé aux membres du Medef, le 29 août dernier. Une intervention dont il en est ressorti éreinté. Ce type d’échange est-il pour autant nécessaire, selon vous ?

C’est un vrai débat. Lorsque Patrick Pouyanné (directeur général de TotalEnergies) prenait la parole, il était applaudi, alors que lorsque Jean Jouzel parlait, les gens levaient les yeux au ciel. Comment ça aurait pu se passer autrement ? Je comprends la stratégie de Jean Jouzel et je trouve ça courageux. Peut-être que moi, je n’aurais tout simplement pas ce courage, et que j’aurais la flemme. Mais il y a quand même peu de chance que les gens qui sont en face, dans cette tribune, finissent par se dire, « mais oui, évidemment, il a raison, arrêtons de chercher le profit ». Je les vois mal descendre de leurs yachts et reconnaître avoir merdé. Pour que les choses changent, il faudra des contraintes, c’est obligatoire. Parce que le capitalisme, c’est quand même un cruel système de domination.

L'humoriste Guillaume Meurice répond aux questions de "20 Minutes" dans un café, à Paris, le 7 septembre 2023. - Olivier Juszczak / 20 Minutes

Lorsque vous avez sorti votre documentaire « Delphinariums : game over ? », l’année dernière, vous l’avez décrit comme « militant » mais « pas chiant ». Est-ce qu’aujourd’hui, le militantisme est devenu chiant ?

Il faudrait demander à un sociologue ! Je crois surtout que c’est le mot qui est devenu chiant. Quand tu dis à quelqu’un « je suis militant », la personne en face va se dire : « Ça y est, il va essayer de me convaincre d’un truc. » C’est aussi pour ça que je ne me considère pas comme un militant. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Je préfère confronter les arguments et les idées, car je pense qu’on a besoin de tout le monde. Des scientifiques qui décrivent avec précision la réalité, mais aussi des activistes.

Depuis Sainte-Soline, en mars dernier, un débat a émergé sur l’usage du sabotage plutôt que des actions non-violentes pour pousser le gouvernement à agir. Si vous deviez choisir, ça serait plutôt quoi ?

Moi, ma limite, c’est l’agression physique d’être humain. Par exemple, je considère que même le patron de TotalEnergies n’est pas complètement responsable, philosophiquement. Je suis simplement pour lui enlever sa capacité de nuisance en tant que patron de TotalEnergies. Mais en tant que personne, je n’ai rien contre lui. On pourrait même aller boire un verre.

Après, on vit dans des rapports de force permanents. Le sabotage, c’est un moyen d’action intéressant qui permet de contraindre nos dirigeants. Et ceux qui l’utilisent sont assez courageux, parce que quand tu vois la répression en face, il faut oser le faire.

Guillaume Meurice en saboteur, ça donnerait quoi ?

(Rires) Je pense qu’il y aurait forcément de l’humour car ça remet à égalité tout le monde. Le roi est nu et tu peux te foutre de sa gueule. C’est ce qu’on faisait dans la matinale sur France Inter, avec Charline Vanhoenacker, devant les politiques. Et c’est pour ça qu’on ne le fait plus, d’ailleurs. Parce que c’était assez efficace. Si on nous l’a enlevé, ça veut dire qu’on faisait bien notre boulot. Tout ça me donne juste envie de continuer à faire ce que je fais, de déconstruire ces vieux rouages grippés de la Ve République. Et puis qui sait, peut-être que je me présenterais à l’élection présidentielle de 2027. J’ai déjà quelques idées…