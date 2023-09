Après quatre ans de taxation, le pouvoir suédois dit stop. Le gouvernement a annoncé mercredi qu’il voulait supprimer, à compter de novembre 2024, la taxe sur les sacs en plastique introduite en 2020, suscitant de l’inquiétude quant à sa politique environnementale. « Nous sommes convaincus que les Suédois utilisent les sacs en plastique à bon escient dans leur vie quotidienne et qu’il n’y a pas de raison qu’ils soient plus chers », a déclaré la ministre de Climat et de l’Environnement, Romina Pourmokhtari.

Cette taxe de trois couronnes (25 centimes d’euros) par sac de caisse avait été introduite en 2020 pour atteindre l’objectif de consommation de l’Union européenne de 40 sacs par personne maximum en 2025. En 2022, les Suédois achetaient 17 sacs plastiques par personne et par an, contre 74 en 2019, l’année précédant l’introduction de la taxe, selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

Une hausse des déchets plastique dans la nature ?

Cette décision de supprimer la taxe sur les sacs intervient une semaine après l’annonce de la volonté du gouvernement suédois de réduire les taxes sur l’essence et le diesel, critiquée par les partis de l’opposition.

« La taxe est considérée comme ayant certains effets négatifs, tels que les coûts administratifs, et peut également conduire à une augmentation de la consommation d’alternatives », estime l’exécutif suédois dans un communiqué. Parmi ces alternatives figurent les sacs en papier ou l’achat de sacs-poubelle. L’EPA et l’Agence suédoise pour la gestion de l’eau et du milieu marin ont mis en garde contre une telle mesure, estimant qu’elle allait entraîner une hausse des déchets plastiques dans la nature.