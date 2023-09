L’été touche à sa fin, mais il règne encore dans la métropole lilloise comme un air de vacances. Il fait beau, chaud, très chaud même. Et, faute de mer à proximité immédiate, d’aucuns pourraient être tentés de plonger dans les nombreux canaux, rivières, étangs et lacs que compte le territoire métropolitain. C’est hélas une mauvaise idée, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, figurez-vous que la baignade est interdite dans l’ensemble des plans d’eau métropolitains. Et cela vaut aussi bien pour les être humains que pour les animaux. Si l’envie de piquer une tête va vite vous passer en voyant la couleur de la Deûle, d’autres endroits en revanche font envie. Pourtant, si étrange que cela puisse paraître, c’est comme ça. Il n’y a guère qu’aux Près du Hem que l’on peut habituellement se baigner.

Prolifération de cyanobactéries

Sauf qu’il s’agit de théorie, les faits sont tout autres. C’est ainsi que la MEL a tenu à rappeler cette interdiction ce vendredi, et pour une très bonne raison. « Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, les équipes des Espaces Naturels de la MEL constatent une prolifération importante de cyanobactéries sur certains plans d’eau de la métropole, notamment ceux de la chaîne des lacs à Villeneuve d’Ascq », a-t-on appris.

Animaux et humains risquent donc davantage que se faire taper sur les doigts en contournant l’interdiction. Ce n’est pas tant la présence de ces cyanobactéries qui est inquiétante que leur prolifération excessive. A tel point que les plans d’eau concernés peuvent prendre une « couleur verte ou bleue », se couvrir de mousses et dégager une « forte odeur ». De quoi calmer les plus audacieux.

Si cela ne suffit pas, sachez que les cyanotoxines produites par les cyanobactéries « représentent un risque pour la santé des humains et des animaux qui consomment de l’eau contaminée, qui sont en contact direct (à travers la baignade ou des activités nautiques par exemple) ou indirect (via la consommation de denrées animales ou végétales elles-mêmes contaminée) avec l’eau contaminée sont dangereuses pour les êtres vivants », alerte l’Anses. L’agence précise que des mortalités d’animaux (chiens, bétail) ont été observées ces dernières années. Jamais encore pour l’homme, mais le risque est néanmoins réel. Dans un mémoire, de l’Ecole des hautes études en santé publique, les effets possibles sur l’être humain sont ainsi listés : gastro-entérites, nausées, vomissements, fièvre, symptômes comparables à la grippe, irritations des yeux et des oreilles, éruptions cutanées, myalgie…