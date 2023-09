Très impressionnante, la vidéo d’une trombe marine qui balaie une côte en Grèce est rapidement devenue virale. Elle a notamment été postée par le compte X (anciennement Twitter) de meteo.gr, un service météo de Grèce et partagée près de 1.200 fois. L’extrait a aussi été repris dans des vidéos montrant les inondations dans le pays, après des mois de sécheresse. La vidéo en entier est visible sur plusieurs pages Facebook partageant des contenus de l’île d’Eubée.

Certains ont pu douter de la véracité de séquence, mais elle a bien été filmée en Grèce. C’est le restaurateur de la taverne Zoi à Limnionas, sur la côte est de l’île d’Eubée qui a capturé le moment le 5 septembre, nous indique Stavros Dafis, physicien à l’Observatoire national d’Athènes, et administrateur du compte X meteo.gr. C’est aussi ce qu’indique le crédit en grec associé aux posts. Nous avons essayé de joindre la taverne en question, mais n’avons pas eu de retour pour l’heure.

Ένας μεγάλος υδροσίφωνας εμφανίστηκε στον Λιμνιώνα Ευβοίας την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023. pic.twitter.com/xEb71OQIhg — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) September 5, 2023



Entre 65 et 85 trombes marines chaque année en Grèce

Ce n’est pas un phénomène inhabituel dans le pays. Entre 65 et 85 trombes marines sont recensés chaque année en Grèce, précise à 20 Minutes Stavros Dafis. Cinquante-neuf ont été enregistrés depuis le début de l’année. « L’automne est la saison où l’on observe le plus grand nombre de trombes marines, détaille-t-il, lorsque la température de surface de la mer atteint des valeurs maximales et que les masses d’air froid au-dessus de la mer créent de l’instabilité et de forts orages. »

Il faut savoir que les trombes n’atteignent jamais la violence des tornades en force de vent, indique le site de Météo-France, et se forment dans des conditions météorologiques différentes.

L’attribution de cette trombe marine au dérèglement climatique n’est pas confirmée : « En raison du nombre constant de trombes marines rapportées ses treize dernières années – depuis qu’un décompte systématique a commencé –, je ne peux trouver de lien avec le changement climatique », précise Stavros Dafis, mais « en théorie, avec un climat plus chaud, le nombre de trombes peut rester le même, c’est leur intensité qui augmentera. »

Une tempête qui s’explique par un blocage en oméga

La tempête Daniel a frappé la Grèce depuis le 4 septembre au soir, avec des pluies diluviennes, de fortes précipitations ont aussi touché la Turquie et la Bulgarie. « C’est le phénomène le plus extrême en matière de quantité d’eau tombée en l’espace de 24 heures depuis que la Grèce possède des archives sur le sujet », a estimé le 5 septembre le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias.

Pourquoi en France connaît-on une vague de chaleur et de fortes précipitations dans ces pays ? Cette situation s’explique par un phénomène de blocage dit en "oméga", de la forme de la lettre grecque « Ω », avec une remontée d’air très chaud en provenance du Sahara vers la France, a indiqué à l’AFP Météo-France, et « encadrée par deux zones fortement dépressionnaires », à l’origine de pluies torrentielles en Grèce, en Bulgarie ou encore en Espagne. Sur X, le climatologue Christophe Cassou a souligné que ces « circulations en Ω génèrent traditionnellement des événements extrêmes, aujourd’hui dopés, rendus plus probables et intenses par l’influence humaine ».