Entre 1,5 et 2 tonnes de CO2 émis pour entre 1.200 et 1.400 litres de carburant dépensés, sur une distance d’un peu plus de 600 kilomètres. C’est le bilan carbone de l’aller-retour effectué en avion privé par le nouveau ministre de l’éducation, Gabriel Attal, la Première ministre, Elisabeth Borne, et leur staff, le jour de la rentrée des classes. Le tout en à peine 1h20, un simple aller durant 38 minutes environ.

Un moyen de locomotion très polluant

Partis de la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay le 4 septembre, en fin de matinée, Gabriel Attal et Élisabeth Borne ont emprunté un Dassault Falcon 7X pour rejoindre Rennes, où une voiture les attendait pour les emmener à l’école élémentaire Amandine Mallet, à Saint-Germain-sur-Ille. Un déplacement qui leur a valu de se faire fustiger sur les réseaux sociaux, dans les médias et par leurs opposants.

Pour leur rentrée scolaire à Liffré, Gabriel Attal et Elisabeth Borne ont préféré le vol de 38 minutes en avion présidentiel au TGV d'1h30 pour Rennes.



Au-delà des raisons de « sécurité » et de « planning chargé » invoquées par le service comm du cabinet de la Première ministre, c’est surtout le non-sens de ce trajet en avion qui a été pointé du doigt par ses détracteurs. Au vu de la réalité du dérèglement climatique mais aussi des différentes mesures prises par le gouvernement depuis 2017 pour limiter les déplacements aériens.

Car, en faisant ce trajet, la Première ministre et son ministre de l’Education ont émis, en moyenne, 2 tonnes de CO2, en fonction du calculateur d’empreinte carbone utilisé, un vol privé étant, de fait, plus émetteur qu’un vol grand public, en raison notamment du nombre de passagers bien plus réduit.

Selon un rapport de l’ONG Transport et environnement, les vols en jets privés seraient même, pour chaque passager, « 5 à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux et 50 fois plus polluants que les trains ».

