L’entreprise spécialisée en énergies renouvelables Valorem, basée à Bègles près de Bordeaux, et le géant Allemand RWE, deuxième producteur mondial pour l’éolien en mer, viennent d’annoncer un partenariat pour le projet de parc au large de l’île d’Oléron (Charente-Maritime). Neuf entreprises ou groupement d’entreprises sont candidats à ce projet, dont le lauréat doit être annoncé courant 2024 par l’Etat et RTE, maîtres d’ouvrage. La mise en service de ce parc, appelé aussi Sud-Atlantique et qui serait le premier au large des côtes de Nouvelle-Aquitaine, est envisagée pour 2032-2033.

Depuis 2014, le groupe Valorem intervient dans le domaine de l’éolien en mer, à travers ses bureaux d’études et sa filiale Valemo. Le groupe a ainsi pu s’illustrer dans différentes technologies (éolien posé, éolien flottant, mât de mesure…) Mais ce n’est que depuis octobre 2022 qu’il se positionne comme co-investisseur sur des projets d’éolien en mer. « Vu l’ampleur des objectifs, en France et à l’international, c’est un axe de diversification pour le groupe », explique à 20 Minutes Bertrand Guidez, directeur général adjoint de Valorem. Ce partenariat sera donc « loin d’être le dernier » annonce-t-il.

« Il demeure toujours des enjeux environnementaux »

Dans ce projet Sud-Atlantique, qui se chiffrera à « plusieurs milliards d’euros », RWE sera actionnaire majoritaire. « L’expertise de RWE, qui a mis en service dix-neuf parcs éoliens en mer, s’agrège à Valorem, le régional du consortium qui a la connaissance du territoire » résume Bertrand Guidez. Un « régional » plus à même de faire face à la contestation de plusieurs associations, vent debout contre ce projet ? « On sait rassurer, convaincre et étayer nos arguments » dit simplement le directeur général adjoint, qui annonce qu’il va « multiplier les contacts. »

Si le parc se situera finalement en dehors du périmètre du Parc naturel marin (PNR) de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, « il demeure toujours des enjeux environnementaux » reconnaît Bertrand Guidez. Sur le cas concret de la menace que les éoliennes en mer feraient peser sur la migration de certaines espèces d’oiseaux, il explique ainsi qu’il y a « énormément de pans sur lesquels on peut travailler, cela va du nombre de turbines à l’espacement entre elles, l’orientation des lignes en passant par le gabarit… »

« Le site le plus éloigné des côtes françaises »

Le parc a été repoussé à plus de 40 km du littoral, ce qui en fait « le site le plus éloigné des côtes françaises. » Les conditions techniques imposées aux candidats « représentent un vrai challenge » puisqu’il devra reposer à environ soixante mètres de profondeur. Sur une surface maximum de 180 km2, il s’agit à ce jour d’un des projets les plus conséquents en France, puisqu'il vise une production d'1 GW d'électricité,« ce qui est le double de Saint-Nazaire » annonce Bertrand Guidez.

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été le premier site d’éolien off-shore mis en service en France, en novembre 2022. Le parc de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a commencé à produire de l’électricité en juillet dernier, mais ne sera pleinement opérationnel qu'à la fin de l'année, comme celui de Fécamp (Seine-Maritime). D’autres, issus du premier appel d’offres lancé en 2011, suivront comme à Courseulles-sur-Mer (Calvados).

La France vise un objectif de production de 40 GW provenant de l’éolien en mer d'ici à 2050, ce qui correspond à une cinquantaine de parcs, disposés sur l’ensemble des façades maritimes.

« Un moyen concret et rapide de répondre aux besoins des Français »

L’ensemble de ces parcs off-shore doivent, analyse Bertrand Guidez, permettre aux énergies renouvelables d’offrir le mix énergétique dont la France a besoin pour s’assurer une certaine autonomie. « Toutes les énergies sont importantes, souligne-t-il, mais le parc nucléaire est vieillissant, et sa disponibilité est mise à l’épreuve. La seconde vague de réacteurs nouvelle génération n’interviendra pas avant 2035-2040, dans ce schéma, les énergies renouvelables sont un moyen concret et rapide de répondre aux besoins des Français, sachant qu’il va y avoir une recrudescence de la consommation électrique. »

A ce jour, la part de la production énergétique renouvelable représente plus de 26 % dans la consommation énergétique finale en Nouvelle-Aquitaine, indique la préfecture de région. Si elle souligne que cette part est supérieure au niveau national (plus de 19 % en France), « elle reste toutefois en retrait par rapport aux objectifs nationaux [33 %] et régionaux [45 %] fixés pour la fin de la décennie. »