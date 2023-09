Sauvetage dans le désert blanc de l’Antarctique. Un brise-glace australien se dirige vers Hobart lundi après que les hélicoptères qui se trouvaient à son bord ont pu secourir un chercheur en détresse depuis une station isolée de l’Antarctique.

Le brise-glace RSV Nuyina a parcouru plus de 3.000 km au sud de la Tasmanie pour sauver un scientifique dont l’identité n’avait pas été divulguée, depuis la base de recherche de Casey, a indiqué le Département australien de l’Antarctique dans un communiqué. Le chercheur évacué avait besoin d’un examen médical spécialisé et de soins en Australie en raison de « problème médical » non précisé.

L’opération sauvetage est un « succès »

Après avoir percé la glace en surface pour se rapprocher à quelque 144 kilomètres de Casey, les deux hélicoptères du Nuyina ont volé pendant près d’une heure pour récupérer ce chercheur. « La première phase de l’opération a été un succès. Le navire est maintenant sur le chemin du retour vers Hobart », a déclaré Robb Clifton, directeur général des opérations et de la logistique du Département.

Le patient secouru sera soigné dans le centre médical spécialement équipé de Nuyina, a-t-il ajouté. Le brise-glace devrait arriver à Hobart la semaine prochaine, en fonction des conditions météorologiques dans l’océan austral. Robb Clifton a souligné que ramener le chercheur en Tasmanie « pour les soins spécialisés est notre priorité ».