Minuit, l’heure du « crime » pour les détracteurs de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, celle de la reprise des abattages pour le concessionnaire Atosca. La nuit a été agitée à Vendine (Haute-Garonne), à l’ouest de Toulouse, où de nouveaux platanes ont été coupés en dépit des tentatives des opposants de stopper ces « travaux forestiers », y compris en grimpant aux arbres, en « écureuils » aguerris.

Les événements étaient prévisibles puisque depuis mardi le secteur était devenu le théâtre d’un gros déploiement de gendarmerie. Atosca avait par ailleurs dévoilé mercredi son intention de reprendre les opérations, arrêtées le 31 mars pour se conformer à la législation environnementale et ne pas gêner la nidification, dès le 1er septembre. Le concessionnaire n’a donc pas perdu une minute.

« Le dernier platane de Vendine est tombé, au milieu de 200 gendarmes. Les coupes ont été effectuées dans des conditions de sécurité catastrophiques (…) Il reste des centaines d’arbres à sauver. Tenez-vous prêt », a réagi sur Facebook le collectif d’opposants La voie est Libre (LVEL) dont la demande de moratoire n’a pas été entendue par les autorités.

Atosca souligne de son côté que seulement 12 platanes de Vendine doivent disparaître contre les 20 initialement condamnés et rappelle qu’il est prévu de replanter « cinq fois plus d’arbres et d’arbustes que l’impact du projet sur les boisements » .

Les coupes doivent se poursuivre jusqu’au 30 novembre, et les opposants n’ont aucune intention de se laisser abattre.