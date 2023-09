Difficile de le rater. Sur le panneau lumineux à l’entrée du centre du village, les restrictions liées à l’usage de l’eau s’affichent en toutes lettres. Olonzac est placée en alerte sécheresse renforcée par la préfecture. Les restrictions y sont fortes, mais pas exceptionnelles dans un Languedoc où – à quelques exceptions près - la pluie ne tombe plus qu’épisodiquement depuis des mois.

Plus des trois quarts du département sont placés en situation de crise. Et ici, au cœur du Minervois, à cheval entre les départements de l’Hérault et l’Aude, les habitants ont connu, fin août, des coupures d’eau potable. « Le bassin dont nous dépendons avec d’autres communes ne se remplit plus. Au vu de cette situation très critique, l’eau sera coupée en urgence », expliquait la maire d’Oupia Laurie Gomez, , à ses 263 administrés, le 25 août.

« C’est la première fois que l’on vit cette situation »

La coupure n’aura duré qu’une journée, comme dans la majorité des communes dépendant de cette Siaep (syndicat intercommunal d’adduction de l’eau potable en Minervois) et dans quelques villages voisins. Des bourgades qui excèdent rarement 500 habitants. « Une journée, ce n’est pas très grave, reconnaissent Jacqueline et sa mère Ginette, à Siran. Mais ce n’est pas bon signe. Parce qu’on a peur que, tôt ou tard, il n’y en ait plus du tout ».

« Il y a régulièrement des restrictions et on a l’habitude de faire attention, confirme Stéphanie, du village voisin de Pépieux, dans sa boutique de prêt-à-porter. On est prudents et je pense que tout le monde y a mis du sien au cours des derniers mois. On est tous conscients des tensions autour de l’eau. Mais, à ma connaissance, c’est la première fois qu’il y a des coupures. Quand on voit le niveau du lac de Jouarres qui n’a jamais été aussi bas ou des rivières, quasiment à sec, c’est très inquiétant. Voilà des années que nos repères qui rythmaient les saisons, comme les orages du 15 août qui signaient en quelque sorte la fin de l’été, ont disparu ».

La crainte de nouvelles coupures

La situation n’est pas aussi alarmante que dans plusieurs villages des Pyrénées-Orientales, dont l’eau courante avait été coupée au printemps pendant plusieurs jours. Mais dans le Minervois, les habitants regardent le ciel avec appréhension. « On espère qu’il va pleuvoir, mais pas trop. On craint aussi les conséquences des orages sur ces sols extrêmement secs ou sur les vignes, alors que les vendanges débutent, reprend Stéphanie. Ce serait catastrophique pour tout le monde ». Les images des coulées de boue de l’autre côté de la frontière, qui ont fait plusieurs morts ce week-end au sud de Madrid notamment, ont rappelé la violence de ces phénomènes. En 2018 et 1999 surtout, plusieurs villages voisins de l’Aude avaient été meurtris par ces fortes précipitations.

Dans chaque mairie, des distributions de bouteilles ont été effectuées pendant les coupures. Ponctuelle, la situation n’a eu finalement que peu de conséquences sur le quotidien des habitants. Mais l’évolution de la météo ne prête pas à l’optimisme. « A Olonzac, elle n’a duré qu’une matinée, souligne Claude. Mais je ne vois pas comment il n’y en aura pas d’autre ».

La pluie reste absente et vague de chaleur, liée au phénomène Omega, est de nouveau attendue pour cette semaine. « Les ressources restent limitées, les pluies annoncées pour ce week-end ne sont plus d’actualité, les températures remontent et les consommations vont de pair », a alerté, jeudi, Laurie Gomez. « La seule solution pour éviter de nouvelles coupures n’est autre que de limiter la consommation. »