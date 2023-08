La préfecture du Finistère assure que la pollution a pu être « totalement stoppée » lundi. Souillées par une fuite des eaux usées depuis vendredi, les eaux de l’Elorn vont progressivement retrouver leur sérénité. L’anomalie avait été décelée dès vendredi mais n’avait pu être isolée que dimanche soir. Pendant deux jours, les eaux usées censées être traitées par la station du Bois Noir s’étaient déversées dans le cours d’eau traversant Landerneau et rejoignant Brest. On ignore pour l’heure ce qui a provoqué ce dysfonctionnement.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le nouveau préfet du Finistère, Alain Espinasse, veut se montrer rassurant. D’après les autorités, l’exploitant Eaux du Ponant avait diminué dès vendredi les flux rejetés dans le milieu, avant d’isoler la fuite et de « mettre hors réseau le tronçon concerné ». Les travaux de réparation ne sont en revanche pas terminés. D’après la préfecture, « il est confirmé que cette fuite d’eaux usées n’a pas provoqué d’impact ni sanitaire, ni sur la faune aquatique ». Pour établir ce constat, la préfecture s’appuie sur les prélèvements réalisés sur les points de baignade situés en aval, où les seuils réglementaires n’ont pas été dépassés, sauf dans la zone de 300 m située en aval de la fuite.

Les installations défectueuses de traitement des eaux sont régulièrement pointées du doigt par les associations environnementales pour leur capacité à faire grimper la pollution des cours d’eau, notamment à cause de traces de bactéries fécales et d’escherichia coli. Cette présence peut également s’expliquer par la présence importante d’élevages d’animaux. Plusieurs interdictions de pêche et même de baignade ont été prononcées cet été en Bretagne, y compris dans l’archipel des Glénan, pourtant situé à près de 20 km des côtes.