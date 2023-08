Au fait, pourquoi et comment bague-t-on les oiseaux migrateurs ?

Celui-ci pèse à peine 10 grammes, et son aile n’est pas plus longue qu’un doigt. Et pourtant, ce petit passereau tout mignon est en route pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres, entre l’Europe du nord et le sud du Sahara. Pour reprendre des forces, l’oiseau migrateur s’est accordé une halte dans la tranquille réserve du Massereau-Migron, une vaste zone humide de 550 ha située en plein cœur de l’estuaire de la Loire, gérée par le conseil départemental. Après s’y être rempli la panse avec les nombreux insectes qui vivent sur place, il repartira avec un souvenir : une minuscule bague argentée, accroché à sa toute petite patte.

Depuis une quinzaine d’années, une importante opération de baguage se déroule pendant l’été sur cette station spécialisée de Loire-Atlantique, comme il en existerait une trentaine de cette taille en France. Equipé de divers outils, Frédéric Laigneau, chargé d’étude à la Ligue de protection des oiseaux (LPO), a actionné sa pince en moyenne 150 fois par jour. « Nous avons réalisé 5.300 captures cet été, avec une quarantaine d’espèces recensées, rapporte le responsable du camp, formé à la pratique du baguage. Les premiers résultats sont encourageants, avec des oiseaux bien plus gros que l’an dernier, où la sécheresse avait causé de gros dégâts. »

Une inspection complète en une minute

Outil pour suivre le parcours de migration des oiseaux, l’évolution des populations, mais aussi de leurs habitudes liées notamment au changement climatique, le baguage est une opération délicate, dont le protocole est très strict. Attirés par des leurres acoustiques (chants enregistrés), les volatiles viennent se prendre dans des filets et sont immédiatement récupérés dans de petits sacs en tissu, ramenés sur le camp par des bénévoles. Le responsable s’empare délicatement de l’un d’entre eux et commence son inspection : espèce, taille de l’aile et de la patte (tarse), poids, sexe, état du plumage qui permet d'évaluer l’âge… en à peine une minute, tout est étudié. Une fois la bague posée, sur laquelle figure un numéro unique au monde composé de huit chiffres, l'oiseau est relâché dans la foulée.

Un petit pouillot fitis, reconnaissable grâce à son sourcil jaune, prend un peu de temps pour s’envoler. Un peu plus tard, une jolie mésange bleue pousse quelques cris. Mais le plus souvent, c’est un oiseau brun et noir, qui sort sa tête du sac. « Environ 60 % des captures sont des phragmites des joncs, mais on a aussi noté 25 phragmites aquatiques », se réjouit Frédéric Laigneau, alors qu’il s’agit de l’un des passereaux le plus menacé au monde. Les oiseaux qui portent déjà une bague sont eux aussi, évidemment, scrutés avec attention. A la fin de l’opération, en cette fin de semaine, toutes ces données seront envoyées au Museum d’histoire naturelle de Paris, qui les centralise, les met à disposition des chercheurs, et coordonne plusieurs programmes.

Stressés, les oiseaux ?

Au Massereau-Migron, on insiste sur la visée scientifique du baguage, alors que certaines critiques se font entendre de la part de la population. On rappelle que cette pratique bénéficie d’une dérogation, indispensable pour pouvoir manipuler des espèces protégées. « L’objectif n’est pas de les mettre en danger, ou de les stresser, mais bien d’obtenir des connaissances précieuses, affirme Guy Bourles, président de la LPO. On sait aujourd’hui que tous les oiseaux sont en danger, en raison de la disparition des zones humides qui les privent d’habitat et de nourriture lors de haltes qui sont pourtant indispensables pour rejoindre l'Afrique. Il y a aussi les tempêtes, qui si elles surviennent au mauvais moment peuvent totalement les déphaser. »

Selon un rapport de 2021, la population des oiseaux a chuté en France de près de 30 % en seulement trente ans.