Exit les odeurs fleuries ou piquantes de bon matin, adieu les multiples bidons. En cette rentrée, plusieurs écoles toulousaines vont expérimenter le ménage sans aucun produit d’entretien. Bureaux et sols seront lavés à l’eau, tout simplement. Mais que les parents maniaques se rassurent, ce sera de « l’eau ozonée ». Elle s’obtient en transformant l’oxygène de l’eau (O2) en ozone (O3) et on lui prête des vertus nettoyantes, désinfectantes et bactéricides surpuissantes. « Sans aucune molécule volatile, ce qui est un progrès pour la qualité de travail des agents mais aussi pour la santé des enfants de nos écoles et des adultes qui y travaillent », souligne Marion Lalane-de Laubadère, l’adjointe en charge des Affaires scolaires.

Pour obtenir de l’eau ozonée, les établissements doivent équiper l’un de leur robinet d’une centrale de transformation. Ensuite, il suffira d’y remplir seaux et vaporisateurs. Le même « non-produit » sera utilisé pour toutes les surfaces et en toutes circonstances, allégeant le poids des chariots des agents d’entretien.

Contre le gaspillage, des balances connectées

Si l’expérimentation, qui demande « un temps de formation des agents » et le test de plusieurs systèmes, s’avère concluante, le Capitole compte généraliser le procédé à l’ensemble des 211 écoles toulousaines d’ici « trois à quatre ans ». L’investissement s’élève à 2 millions d’euros.

Au rayon « développement durable » toujours, la mairie va continuer à épauler les écoles qui le souhaitent pour repasser aux serviettes en tissu, ce qui nécessite de convaincre les parents de les laver chez eux. Enfin, cinq écoles ont désormais une cantine équipée de balances connectées : des bacs de tri par type d’aliments qui permettent de connaître en temps réel la quantité de nourriture jetée. L’idée est de sensibiliser les élèves, qui feront le tri eux-mêmes, au gaspillage alimentaire mais aussi à la cuisine centrale d’ajuster les portions ou de savoir qu’il faut soit améliorer la recette de tel ou tel plat, soit ne plus le mettre au menu. « Nous estimons pour l’instant que l’équivalent de 50 centimes par repas part à la poubelle », indique Marion Lalane-de Laubadère.