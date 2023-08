Sa nomination n’est pas actée mais la proposition hérisse déjà les poils de nombreux députés européens. Pour remplacer Frans Timmermans, architecte de l’ambitieux Pacte vert de l’UE, parti pour se concentrer à la politique intérieure de son pays, les Pays-Bas, c’est son compatriote Wopke Hoekstra qui a été proposé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Il est l’actuel ministre néerlandais des Affaires étrangères.

La candidature de ce chrétien-démocrate de 47 ans, issu du même parti européen que la Commissaire (le Parti populaire européen), au poste de commissaire européen chargé de l’action pour le climat n’est pas du goût de tout le monde, notamment à cause d’un CV que d’aucuns pourraient considérer comme contradictoire avec ses possibles futures missions.

De Shell à McKinsey

Avant de faire de la politique, Wopke Hoekstra a fait ses armes dans le groupe Shell, avec plusieurs années à la direction commerciale du géant pétrolier à partir de 2002, précise Le Monde. La directrice de Friends of the Earth Europe, Jagoda Munic, a ainsi estimé que « Wopke Hoekstra n’a aucun antécédent en matière de défense du climat », et « n’est pas fait pour ce poste ». « Nommer un ancien employé de Shell pour diriger la politique climatique de l’Europe alors que nous traversons une crise climatique déclenchée par l’industrie des combustibles fossiles est un message affligeant », a-t-elle jugé dans une déclaration transmise à l’AFP.

Après trois années passées dans les couloirs des bureaux de Berlon, Hambourg puis Rotterdam, Wopke Hoekstra devient associé de la société de conseil McKinsey en 2006. Cabinet américain bien connu en France pour être notamment au cœur d’un rapport du Sénat sur l’influence de ces cabinets dans l’appareil d’Etat.

Son nom apparaît, par ailleurs, dans les Pandora Papers, enquête sur l’évasion fiscale à grande échelle de plusieurs milliers de personnalités publiques. Enfin, le groupe social-démocrate (S&D) se souvient que « Wopke Hoekstra s’est fait connaître du grand public européen grâce à des déclarations controversées lors de la crise du Covid-19 ».

Un parti pas très vert

Wopke Hoekstra a été surnommé en 2020 le « monsieur non » de l’UE, rapporte Les Echos. De quoi donner une idée de son action à son précédent poste, à la tête du ministère néerlandais des Finances. Sa longue carrière politique à La Haye a en effet été marquée par une série de querelles avec des pays du sud de l’Europe et la France. Le Monde se souvient ainsi de l’entrée en force des Pays-Bas au capital d’Air France-KLM en 2019, sans en informer Bruno Le Maire. Une manœuvre qualifiée de « déclaration de guerre » par le quotidien.

Pour couronner un CV déjà pas très vert, sa famille politique européenne, du moins une partie « déploie des trésors d’énergie, depuis des mois, pour détricoter l’agenda vert de l’UE », affirme le journaliste Karl De Meyer, correspondant des Echos à Bruxelles. Un commentaire confirmé par la députée européenne néerlandaise du groupe Parti pour les animaux (PvdD), Anja Hazekamp. Elle rappelle dans un communiqué cité par Euronews que Wopke Hoekstra est « membre d’un parti qui a systématiquement essayé de saboter des parties importantes du Pacte vert européen telle que la loi sur la restauration de la nature ».

« Atout majeur » pour la COP28, défend von der Leyen

« M. Hoekstra a fait preuve d’une grande motivation pour le poste et d’un grand engagement envers l’Union européenne. Il possède également une expérience professionnelle pertinente pour ce poste », a défendu Ursula von der Leyen après s’être entretenue avec le Néerlandais au Berlaymont, siège de l’exécutif européen.

S’il est nommé, Wopke Hoekstra travaillera sous la supervision du Slovaque Maros Sefcovic, vice-président exécutif de la Commission désormais chargé de la mise en œuvre du Pacte vert, en plus des relations interinstitutionnelles et de la prospective. « Son expérience gouvernementale sera un atout majeur, en particulier pour la diplomatie climatique de l’Europe dans la perspective de la COP28 » qui se tiendra en novembre-décembre à Dubaï, a commenté Ursula von der Leyen.