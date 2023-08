De notre envoyée spéciale en Indre-et-Loire,

Il fait une chaleur à crevée, et pas l’ombre d’un nuage gris, signe de quelques gouttes salutaires, à l’horizon, ce 22 août. Sur l’île de la Métairie (Indre-et-Loire), malgré la fraîcheur des bords de Loire, les Tourangeaux suffoquent. « Avec cette fournaise, franchement, ils sont bien courageux ! », commente une supportrice de ce curieux cortège de vélocyclistes qui sillonne les routes depuis le 18 août, symboliquement baptisé le « convoi de l’eau ».

C’est qu’après les affrontements à Sainte-Soline puis l’annonce de la dissolution des Soulèvements de la Terre, et finalement la suspension de cette dissolution par le Conseil d’Etat (vous avez tout suivi ?), les dossiers « eau » et « mégabassines » n’avaient pas vraiment avancé. Et ce malgré la canicule et la sécheresse, historiques à certains endroits, qui frappent l’Hexagone depuis des mois. Alors, pour relancer les débats, une armada de plusieurs centaines de convaincus et militants écologistes à vélo, suivi d’une vingtaine de tracteurs, s’est élancée de Lezay, près de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Avec, comme objectif de rallier Paris le 26 août pour un grand final, après avoir honoré une dizaine d’étapes symboliques sur le chemin, et avoir encaissé environ 300 kilomètres.

« 20 Minutes » a suivi le convoi, caméra à la main, le temps d’une journée. Notre reportage vidéo est à voir et à écouter en haut de cet article.

Un vélo cargo du « convoi de l'eau » fait une pause sur l'île de la Métairie, près de Tours, en indre-et-Loire. - Emilie Petit

Une action au long cours cette fois, portée par les Soulèvements de la Terre, la Confédération paysanne et le collectif « Bassines non merci ». Le but ? Dénoncer l’accaparement de l’eau et des sols par l’agro-industrie, manifester contre l’installation exponentielle de mégabassines sur le territoire, et militer pour une plus juste répartition des usages de l’eau pour tous.

Une halte militante au bord de l’eau

Tandis que l’ombre se fait de plus en plus rare sur l’île de la Métairie, ce mardi près de Tours, des bénévoles ont peu à peu pris possession des lieux. Panneaux de direction installés et visibles, voitures bien « rangées »… Tout doit être sécurisé avant l’arrivée du convoi qui a prévu une petite pause au bord de l’eau, après avoir fait un arrêt à Tours pour soutenir les cinq militants de « Dernière rénovation » qui comparaissaient devant le tribunal. « Attention, les voilà ! » s’exclame Albine, référente de l’étape tourangelle. Au loin, ça scande « no bassaran ! » au rythme des « dring dring » des petits klaxons de vélo. Puis les premiers vélocyclistes arrivent, en sueur mais le sourire aux lèvres, camouflés sous des chapeaux pour tenter d’échapper aux rayons brûlants du soleil. Suivi de tracteurs bariolés et festifs. Avec des étapes d’environ 50 kilomètres par jour, forcément, ça tire un peu.

L'un des vélocyclistes du « convoi de l'eau », exténué par la chaleur et les kilomètres, profite d'une halte au bord de la Loire pour piquer un somme. - Emilie Petit / 20 Minutes

Alors, pour se délasser les muscles, après avoir garé leurs vélos près du kiosque, les plus motivés se ruent dans l’eau, quand les plus fatigués préfèrent s’étaler dans l’herbe ou sur le sable. A la grande surprise de la trentaine de badauds venus se rafraîchir. « Excusez-moi, c’est quoi tout ça ? », demande une vacancière à l’un des militants, tandis qu’à quelques mètres de là, des activistes chantent « nous sommes Les Soulèvements de la Terre ! » au rythme des clapotis.

Sur la plaine herbeuse, une clarinette entonne une mélodie aux notes voluptueuses. Certains militants en profitent pour faire un somme. Mais un fond de lutte persistant se fait entendre. Car si les membres du « convoi de l’eau » sont là, c’est aussi et surtout pour dénoncer l’inaction climatique de l’Etat et s’élever contre une politique qu’ils estiment climaticide. Plusieurs intervenants profitent donc de cet interlude pour parler pollution de l’eau, pêche et biodiversité. Une bénévole alerte, « je n’ai jamais vu le niveau de la Loire aussi bas que cet été. C’est inquiétant ». Et pour cause : depuis le 10 juin, plusieurs communes d’Indre-et-Loire ont été placées en zone d’alerte renforcée en raison de la sécheresse qui frappe le département. Et depuis le 30 juin, ce sont onze cours d’eau qui ont été classés « DCR », « Débit seuil de crise ».

Une centaine de bénévoles à chaque étape

Après deux petites heures de relaxation, sans doute trop courtes pour les cuisses échaudées, les vélocyclistes reprennent leurs montures en direction du bivouac installé à Lussault-sur-Loire. Soit encore vingt kilomètres avant de goûter au repas préparé par une trentaine de bénévoles en train de s’affairer derrière les fourneaux.

Face à la mairie, à l’entrée de l’ancien stade de la commune qui accueille les convoyeurs pour la nuit, des bénévoles discutent avec un gendarme. « Y’a des personnes derrière chacun de nous », expose les premiers au représentant des forces de l’ordre venu sécuriser la zone. « Ben oui, on n’est pas là pour se taper dessus », leur répond-il.

L’heure est à la détente. Les premiers arrivés se précipitent vers le point d’eau potable pour recharger les gourdes. Puis, après avoir monté leurs tentes, ils se dirigent vers le bar dans l’espoir de savourer une bonne bière fraîche. Autour des tables, des petits groupes se forment et poursuivent les débats commencés, en route, sur les biclous.

Signe de l'appartenance au cortège, plusieurs vélos du « convoi de l'eau » arborent un petit drapeau floqué du sigle des Soulèvements de la Terre. - Emilie Petit / 20 Minutes

Tout autour, les « street-médics » reçoivent déjà les premiers blessés, légers. Pendant ce temps, juste à côté, les plus bricoleurs s’affairent à réparer les petits ou grands bobos des vélos fatigués par le bitume.

Derrière, un rassemblement interpelle : il s’agit d’un « débrief » pour les organisateurs et référents. Ce qui a fonctionné, ou pas. Ce qu’il faudra mieux faire la prochaine fois. Et puis ce qui est prévu demain. Car la route n’est pas encore terminée. Au total, il aura fallu trois mois pour préparer ce périple d’une semaine, des centaines de bénévoles à chaque étape, l’accord des autorités pour chacune des installations. Et la sueur de centaine d’activistes écologistes.

Il reste encore un peu moins de dix étapes avant l’arrivée dans la Capitale, samedi prochain. Et le convoi de l’eau, pacifiste, entend bien arriver jusqu’au bout.