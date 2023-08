L’air est un peu plus respirable en Provence. L’alerte à la pollution à l’ozone de niveau 2 en vigueur dans quatre départements de la région Provence-Alpes Côte d'Azur sera levée ce vendredi. Dans un communiqué de presse, l’organisme chargé de surveiller la pollution de l’air dans la région Atmosud justifie cette décision par « une météorologie plus dispersive avec des vents plus forts dans la vallée du Rhône et le Vaucluse ainsi que des orages en fin de journée sur cette zone. »

Et de mettre en garde : « la qualité de l’air restera toutefois mauvaise mais sans dépasser les seuils réglementaires ».